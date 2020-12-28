Спасенные с «Онеги» рыбаки рассказали о стремительной катастрофе на судне

Рыбаки, спасенные с затонувшего судна «Онега» близ Мурманска, рассказали о произошедшем на судне, а также подтвердили гибель одного из моряков, пишет «Интерфакс».

«Один член экипажа погиб, тело унесло море. Остальных потеряли из вида при затоплении судна», - рассказали рыбаки. Они подтвердили, что катастрофа произошла стремительно, а экипаж не успел даже воспользоваться спасательными средствами.



«Катастрофа произошла в сильный шторм, когда экипаж поднимал сеть с уловом. Все были в гидрокостюмах, но воспользоваться спассредствами не успел никто. Людей буквально смыло с палубы в море», - рассказал агентству информированный источник.

Ранее в МЧС сообщили, что после получения сигнала о бедствии на помощь к членам экипажа «Онеги» пришли другие рыболовецкие суда, моряки которых смогли поднять на борт живыми двух членов экипажа. Известно, что капитана среди спасенных нет.

Судно «Онега», на борту которого находилось 19 рыбаков, затонуло в акватории Баренцева моря недалеко от Новой Земли Архангельской области. Информация о катастрофе поступила утром 28 декабря. К поискам рыбаков присоединился экипаж плавбазы «Войково», дополнительно к месту происшествия были направлены еще три судна.

