Стрельбу в Иллинойсе устроил американский «зеленый берет»

Власти штата Иллинойс заявили, что стрельбу в боулинг-клубе города городе Рокфорд устроил армейский «зеленый берет», сообщает New York Times. Подозреваемый – 37-летний Дюк Уэбб, армейский сержант первого класса, из Седьмой группы спецназа базирующейся во Флориде, который находился в отпуске.

В результате стрельбы погибли трое мужчин в возрасте 73, 65 и 69 лет, и еще трое посетителей получили ранения.

Начальник полиции Рокфорда Дэн О Ши заявил, что подозреваемый и его жертвы не были знакомы и отказался назвать мотив преступника. «Мы считаем, что это совершенно случайный поступок», – сказал Дэн О’Ши.

Ранее полиция Рокфорда сообщила, что задержан 37-летний мужчина, которого власти считают виновным в стрельбе в боулинг-клубе города.