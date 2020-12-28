Трамп подписал свой последний бюджет

Дональд Трамп поставил свою подпись в воскресенье вечером под многострадальным и многостраничным финансовым документом за номером 133, позволяющим правительству США продолжить работу. Он утвердил бюджет на следующий финансовый год объемом 2,3 трлн долларов с 900-миллиардной программой помощи после того, как законодатели пообещали внести в него ряд изменений. По словам пресс-секретаря Белого дома Джада Дира, президент обеспечил текущий финансовый год, который завершится 30 сентября 2021 года, а также предоставил американской экономике и американцам долгожданную помощь в самый разгар второй волны коронавирусной пандемии.

Что касается раздела «помощь», то американцы гарантированно получат чеки на 600 долларов. Кроме этого, продлеваются две федеральные программы помощи безработным, которые теперь будут получать еженедельно чеки на дополнительные 300 долларов. Продлевается и программа помощи малым предприятиям — так называемая Программа защиты заработной платы (РРР).

Бюджет финансирует массовую вакцинацию американцев, выделяет 25 млрд на помощь по аренде жилья, продлевает мораторий по выселению неплательщиков. 13 миллиардов пойдут на оказание продовольственной помощи и 7 млрд — на расширение доступа к высокоскоростному интернету.

В новом бюджете нет финансовой помощи правительствам штатов и местным властям, а также защиты договорных обязательств для бизнеса, двух ключевых спорных пунктов на переговорах по бюджету. Демократы называли защиту договорных обязательств «ядом», а республиканцы окрестили финансовую поддержку штатам и местным властям «помощью голубым штатам».

Сам Трамп несколько дней назад назвал отдельные части главного финансового документа США «напрасной тратой средств» и потребовал внесения в него изменений. В частности, он попросил конгрессменов увеличить помощь гражданам США со «смешных» 600 долларов на человека (плюс 600 долларов на ребенка) до 2 тыс. или 4 тыс. для семейных пар. В этом вопросе у него есть союзники.

Подписание бюджета президент Трамп сопроводил заявлением. В нем говорится, что сенат проголосует за увеличение чеков до 2 тыс. долларов, за отмену части 230 закона о бюджете (она защищает IT-компании от судебного преследования за пользовательский контент) и начнет расследование фактов мошенничеств на президентских выборах.

Глава сенатского большинства, республиканец Митч Макконнелл высоко отозвался о согласии президента, но ни слова не сказал об его требованиях. Что же касается демократов, то спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси тоже похвалила Дональда Трампа за подписание бюджета и подтвердила, что Палата представителей немедленно начнет голосование по отдельному финансовому документу, в котором будут дополнительные чеки на 2 тыс. долларов.

«Теперь президент должен немедленно призвать республиканцев в Конгрессе прекратить сопротивляться и вместе с ним и демократами поддержать дополнительный документ об увеличении выплат до двух тысяч долларов, который будет вынесен на голосование в понедельник», — заявила Нэнси Пелоси. — Каждый республиканец, который проголосует против, проголосует против помощи, в которой так нуждается сейчас американский народ».

Компромисс удалось достичь на переговорах, которые вели всю прошлую неделю лидеры Конгресса и министр финансов Стивен Мнучин, представлявший Белый дом, о внесении в бюджет программы помощи, необходимой для того, чтобы избежать частичного закрытия правительства.

Напомним, демократы предложили летом Закон о героях объемом 3,4 трлн долларов, а республиканцы — триллионный Закон помощи. За полгода из обоих документов исчезло немало спорных моментов, вызывавших недовольство оппонентов.