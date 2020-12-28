Три человека погибли при стрельбе в центре Грозного

Три человека погибли в результате стрельбы, которая произошла в центре Грозного. Об этом передаёт РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

В свою очередь агентство «Интерфакс» уточняет, что неизвестные открыли стрельбу из автоматического оружия по сотрудникам правоохранительных органов на улице Мира. Погибли двое полицейских. Также известно, что один боевик был ликвидирован. Остальным удалось скрыться.

Между тем, по данным телеграм-канал «Подъём», боевики, атаковавшие сотрудников полиции, были вооружены ножами. Они напали на патрульных, после чего попытались забрать их оружие.

Другие подробности пока неизвестны.

