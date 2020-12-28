У россиян началась короткая рабочая неделя

В России началась последняя рабочая неделя 2020 года, ее продолжительность в большинстве регионов РФ будет всего три дня, - до 30 декабря включительно, напоминает Роструд. 31 декабря был объявлен выходным днем в 90% российских субъектах после того, как президент России Владимир Путин поддержал предложение руководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергея Неверова сделать последний день года в этом году выходным.



Глава государства отметил, что согласно действующему закону нельзя принять такое решение на федеральном уровне в столь короткие сроки, поэтому он может только рекомендовать регионам поступить соответствующим образом.

В регионах, где власти примут решение оставить 31 декабря рабочим днем, продолжительность трудового времени сокращается на один час, поскольку день является предпраздничным.



Ранее в Роструде рассказали, что работодатели могут принять самостоятельное решение о выходном дне 31 декабря для своих сотрудников, для этого необходимо только предусмотреть способ оплаты. В ведомстве сообщали, что работники могут взять один день отпуска за свой счет или отгул, также можно оформить день, как часть ежегодного отпуска, если графиком отдых предусмотрен в декабре.

Позже премьер России Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому 31 декабря в 2021 году будет выходным днем за счет переноса одного из праздничных дней в январе 2022 года.

