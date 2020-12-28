Учёные рассказали о наиболее опасных симптомах COVID-19, требующих немедленной реакции

Британские учёные назвали основные симптомы COVID-19, которые требуют незамедлительной реакции.

Среди них три классических «классических» - это лихорадка, кашель, а также потеря вкуса и обоняния. Но есть и другие симптомы, которые встречаются не так часто, но также могут свидетельствовать о том, что вы заболели коронавирусом, передаёт Daily Express.

Речь идёт о головной боли, слабости, потери аппетита, болях в мышцах, диарее, спутанном сознании и высыпаниях на коже. Если эти симптомы беспокоят, то лучше сдать тест на COVID и самоизолироваться. Также специалисты рекомендую самостоятельно проводить диагностику.

«Каждое утро нюхайте, что-то, обладающее сильным запахом. Например, это может быть мыло, духи или кофе. Надо помнить, что потеря вкуса и обоняния – один из ключевых ранних симптомов коронавируса, который позволяет выявить инфекцию на начальном этапе», – резюмировали учёные.

Ранее сообщалось, что в России за последние сутки выявлено 27 787 новых случаев коронавирусной инфекции. В общей сложности в стране за всё время эпидемии выявлено 3 078 035 случаев COVID-19.

Число летальных исходов достигло 487 человек, в общей сложности вирус унёс жизни 55 265 пациентов в России. Выписаны из больниц за последние 24 часа 20 480 пациентов, всего успешно перебороли заболевание 2 471 309 россиян.

В Москве за сутки зарегистрированы 6 253 случая инфицирования, подтверждены 76 умерших, выписаны по выздоровлению 5 166 пациентов. В тройку лидеров антирейтинга также вошли Санкт-Петербург (+3748) и Московская область (+1606), Нижегородская область (+502) и Свердловская область (+404).