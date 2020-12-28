В Баренцевом море продолжаются поиски рыбаков с затонувшего судна

Судно «Онега», на борту которого находилось 19 рыбаков, затонуло в Баренцевом море, сообщает МЧС. К настоящему времени спасены два человека, поиски остальных моряков продолжаются.

Информация о происшествии в акватории Баренцева моря недалеко от Новой Земли Архангельской области поступила утром 28 декабря. К поискам рыбаков присоединился экипаж плавбазы «Войково», дополнительно к месту направлены еще три судна.

«В 07:30 поступила информация о затоплении судна "Онега" № МК 0331 (порт приписки Мурманск) в акватории Баренцева моря вблизи Новой Земли Архангельской области. Экипаж 19 человек. Спасены два человека, проводятся поиски судном "Войково"», - рассказали агентству ТАСС в МЧС.

По предварительным данным МЧС трагедия случилась из-за обледенения судна.

«Затонувшее судно вело рыболовный промысел, причина затопления – обледенение», - пояснили в ведомстве.

Спасателям удалось спасти «двух моряков, которые были в гидрокостюмах, связи с остальными нет», рассказали ТАСС в экстренных службах.

В настоящее время транспортная прокуратура Мурманска начала проверку в связи со случившимся. Расследование находится на контроле Северо-Западной транспортной прокуратуры.

