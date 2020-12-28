В кабмине сообщили о реформе 45 министерств и ведомств

Российское правительство намерено провести оптимизацию штатов федеральных органов власти, сообщает пресс-служба кабмина. Текст постановления пока не опубликован. Ожидается, что под сокращение попадут 37 заместителей глав федеральных министерств и ведомств, в общей сложности планируется реформировать 45 подразделений, работу которых курирует правительство. Средства будут направлены в фонд оплаты труда.

«В результате оптимизации станет меньше подразделений, которые выполняют обеспечивающие функции. Сокращению подлежат 74 структурных подразделения», - говорится в сообщении.



Новые правила закрепляют единые требования к структуре министерств и ведомств, в частности подразделения в министерствах должны достигать численности не менее 40 штатных единиц, служб и агентств — не менее 25. Численность отделов в департаментах или управлениях должна составлять не менее пяти единиц, самостоятельного отдела — не менее 10. Не более 30% от общего числа работников должны составлять обеспечивающие подразделения.

Отклонения от данных требований допускаются в особых случаях, когда численность структурных подразделений министерств может составлять 35 штатных единиц на ведомство и пять единиц на самостоятельный отдел. При необходимости на управление может выделяться 20 единиц на управление и пять единиц на самостоятельный отдел.

