В Ленинградской области для несовершеннолетних введут комендантский час

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко ввел «комендантский час» для подростков на время новогодних каникул, сообщает «РИА Новости».

С 30 декабря по 10 января несовершеннолетним детям нельзя будет без родителей находиться с 21:00 до 06:00 на улицах, стадионах, в парках, в транспорте, в интернет-клубах, а также торговых и развлекательных центрах. Власти региона приняли такое решение в рамках постановления правительства области «О мерах по предотвращению новой коронавирусной инфекции».