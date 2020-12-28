В России за сутки выявлено 27,7 тыс. новых случаев COVID

В России за сутки выявлено 27 787 новых случаев коронавирусной инфекции в 84 регионах, сообщает оперштаб. В общей сложности в стране за все время эпидемии выявлено 3 078 035 случаев коронавирусной инфекции. Число летальных исходов достигло 487 человек, в общей сложности вирус унес жизни 55 265 пациентов в России. Выписаны из российских больниц за последние 24 часа 20 480 пациентов, всего успешно перебороли заболевание 2 471 309 россиян.

В Москве за сутки зарегистрированы 6 253 случая инфицирования, подтверждены 76 летальных случаев от COVID, выписаны по выздоровлению 5 166 пациентов.

В тройку лидеров антирейтинга среди регионов по заболеваемости коронавирусом вошли Санкт-Петербург (3 748) и Московская область (1 606). В пятерке – Нижегородская область (+502) и Свердловская область (+404). В десятку вошли Псковская область (+396), Ростовская область (+390), Воронежская область (+387), Архангельская область (+374) и Карелия (+368).

Наименьшие темпы распространения коронавирусной инфекции нового типа отмечены в Чукотском автономном округе, где не выявлено ни одного нового случая COVID за сутки, в Туве и Ненецком автономном округе (0,4%), на Алтае, в Ханты-Мансийском автономном округе и Еврейской автономной области (0,5%).

