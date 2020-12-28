Венгрия получила шесть тысяч доз «Спутник V»
Венгрия получила из России шесть тысяч доз вакцины против коронавируса «Спутник V», сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Bloomberg.
Первые образцы «Спутник V» были доставлены для тестирования в Венгрию в ноябре.
Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Венгрия приобретет образцы российской и китайской вакцин против коронавируса для того, чтобы протестировать их.
24 декабря 300 тыс доз вакцины «Спутник V» были доставлены самолетом из России в Аргентину, которая днем ранее одобрила применение российской вакцины от коронавируса.