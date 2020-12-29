Акции дня: бумаги НЛМК торговались хуже рынка после закрытия реестра

Закрытие реестра акционеров давило на котировки Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК). К вечерней сессии на Мосбирже бумаги подешевели на -4,86% до 209,68 рублей за акцию.

Реестр под дивиденды за 9 месяцев 2020 года закрылся 29 декабря. Последний день торгов, с возможностью попасть в реестр, был у трейдеров 25 декабря. Ранее акционеры утвердили выплаты в размере 6,43 рублей на одну обыкновенную акцию.

Индекс Мосбиржи по итогам вторника вырос на +0,48% до 3274,67 пунктов. Индекс РТС поднялся на +0,52% до 1398,48 пунктов. Стоимость нефти Brent по состоянию на 19:39 мск составила 51,35 долларов за баррель (-0,10%). Российская валюта слабела – 73,96 рублей за доллар.