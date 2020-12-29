Аналитики Сбербанка сделали прогноз по восстановлению занятости в России

Аналитики «СберИндекса» – статистического сервиса Сбербанка – сделали прогноз по восстановлению занятости в России.

Согласно их исследованию, уже к началу 2022 года занятость населения страны достигнет докризисных значений. В частности, ожидается, что экономический рост начнёт ускоряться в первом полугодии 2021 года, а к началу 2022 года будут достигнуты докризисные квартальные объёмы выпуска и занятости. При этом ключевым драйвером станет частное потребление, а чистый экспорт и государственные расходы окажут сдерживающее влияние, передаёт агентство «Прайм».

При этом, согласно оценкам аналитиков крупнейшей кредитной организации страны, в уходящем 2020 году падение ВВП России составит 3,5-4%. Однако действие временных факторов в конце года сойдёт на нет. А в первые 6 месяцев 2021 года инфляция станет замедляться. Этому будет способствовать ожидаемое укрепление российской валюты, эффект базы и слабый спрос.

Кроме того, как отмечается в отчёте «СберИндекса», денежная политика останется мягкой, что будет компенсировать ужесточение бюджетной и макропруденциальной политик. Как пояснили аналитики ужесточение макропруденциальной политики заставит российский Центробанк не только сохранить текущие низкие ставки, но и дополнительно их понизить при значительном замедлении инфляции в начале следующего года.

Рынок, по прогнозу Сбербанка, ранее 2022 года не ожидает возвращения объёмов мирового спроса на «чёрное золото» к докоронавирусному уровню. Согласно прогнозу, прирост мирового предложения сырья в I квартале 2021 года будет обеспечен странами ОПЕК+, которые продолжат постепенное ослабление ограничения добычи.

Возвращение мировых НПЗ к показателям загрузки до пандемии также ожидаются не ранее конца 2021 года. Тогда же, по прогнозам «СберИндекса», продолжится восстановление мирового производства электроэнергии, что, вероятно, станет фактором поддержки цены угля.

Среди ключевых рисков выделяются повторные волны пандемии COVID-19, в том числе выявление новых мутаций коронавируса, рост реструктуризации корпоративного долга, возможный долговой кризис в развивающихся странах, а также усиление тренда на деглобализацию и сокращение объёмов торговли.