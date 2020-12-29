Басманный суд арестовал бывшего схиигумена Сергия

Басманный суд Москвы арестовал на два месяца бывшего схимонаха Сергия (Николая Романова) ранее захватившего Среднеуральский женский монастырь, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу суда.

Сергию предъявлены обвинение по ч. 3 ст. 110.1 УК (склонение несовершеннолетнего к самоубийству), ч. 3 ст. 148 (Незаконное воспрепятствование деятельности религиозных организаций) и 330 УК (Самоуправство), заявили в пресс-службе.

В июле 2020 года схимонах Сергий был лишен сана «в связи с нарушением священнической присяги, монашеских обетов и перечисленных священных канонов».