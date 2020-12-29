Чем нам запомнится 2020 год: ТОП-10 событий компании En+ Group

1. Вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией

С середины марта компания En+ Group начала активную борьбу с распространением коронавирусной инфекции: организован оперативный штаб, часть сотрудников переведена на удаленную работу. Для производственного персонала, обеспечивающего жилые дома, медицинские учреждения и организации теплом и электроэнергией, закуплены дезинфицирующие средства, перчатки и маски. Выстроена система по информированию работников о соблюдении санитарных правил, организована горячая линия по оказанию им помощи.

Для ветеранов была запущена волонтерская акция по доставке на дом наборов необходимых продуктов. В регионах присутствия компания закупила и передала средства индивидуальной защиты (СИЗ) медицинским учреждениям. Металлургическим сектором компании были инвестированы средства в медицинские центры для больных внебольничной пневмонией в 7 городах присутствия. Объекты были построены после встреч основателя компании Олега Дерипаски с представителями власти в регионах. Также в медучреждения были переданы 15 машин скорой помощи, аппараты ИВЛ, оказана финансовая помощь региональным больницам на приобретение лекарственных средств.

2. Комплексная программа модернизации гидроэлектростанций «Новая энергия»

В рамках программы «Новая энергия» в 2020 году на Иркутской ГЭС после полной замены был запущен новый гидроагрегат №2. Он позволил увеличить мощность с 82,8 МВт до 105,7 МВт. Также на Иркутской ГЭС начались работы по замене гидроагрегата №1, основное оборудование уже доставлено на станцию. На Красноярской ГЭС начался капитальный ремонт с элементами реконструкции гидроагрегата №4, а также глобальный проект по замене семи силовых трансформаторов, который продлится до 2028 года.

На Братской ГЭС проведено проектное обследование и заказаны рабочие колеса. Первое рабочее колесо из шести поступит на предприятие в марте 2021 года и будет установлено на гидроагрегат №3. «Новая энергия» – ключевой инвестиционный проект энергетических предприятий En+ Group, запущенный Олегом Дерипаской в 2007 году, инвестиции в который составят 21 млрд рублей.

3. Модернизация ТЭЦ

Проект перевода нагрузки с ТЭЦ-1 на ТЭЦ-9 в Ангарске. В ближайшее время старейшая станция будет выведена из эксплуатации, вся нагрузка переводится на более эффективную. Собственные инвестиции En+ Group в данный проект, направленный на уход от неэффективной генерации и перевод на более экологичное тепло- и энергоснабжение, составили 3,45 млрд рублей.

Также в 2020 году En+ Group начала проекты по модернизации ТЭЦ. На ТЭЦ-6 в Братске в рамках модернизации до 2022 году будут заменены основные элементы оборудования станции, в результате мощность станции увеличится на 5 МВт. Стоимость проекта составляет почти 1,6 млрд рублей. Для Иркутской ТЭЦ-10 компания подписала договор о поставке трех турбогенераторов нового поколения общей мощностью 450 МВт, общей стоимостью более 1,3 млрд руб. Помимо этого, на ТЭЦ-10 будут выполнены работы по модернизации трех энергоблоков на сумму в 1,1 млрд рублей.

4. Открытие сети электрозаправок

En+ Group 22 декабря открыла в Иркутской области первые три электрозаправочные станции (ЭЗС) для электромобилей. Зарядные станции En+ Group совместимы с большинством электромобилей, представленных на рынке. Они оснащены современным оборудованием, которое обеспечит быстроту и качество зарядки автомобиля. «Быстрая» зарядка - 20 минут до емкости 80% на постоянном токе мощностью 50 кВт, «медленная» - на переменном токе. В числе дополнительных преимуществ ЭЗС - одновременная зарядка двух электромобилей. Инвестиции в проект составили более 10 млн руб.

5. Развитие инновационных направлений бизнеса: создание ЦОД

В 2020 году компания En+ Group совместно с компанией BitRiver создали совместное предприятие Bit+ для майнинга криптовалют с использованием возобновляемой энергии. Первая площадка СП на 10 МВт расположена в Братске. В рамках партнерства En+ Group обеспечивает гарантированные поставки электричества, а BitRiver отвечает за операционное управление. В дальнейшем планируется увеличение мощности объекта до 40 МВт.

6. Модернизация сервисов обслуживания

В уходящем году в Нижнем Новгороде заработал собственный колл-центр, с помощью которого клиенты АО «Волгаэнергосбыт» могут в режиме реального времени получить ответы от сбытовой компании на интересующие их вопросы. Теперь взаимодействие потребителей с организацией стало намного более комфортным и эффективным.

В Иркутске был расширен функционал Личного кабинета - теперь в нем можно сделать акт сверки взаиморасчетов. Количество пользователей личного кабинета «Иркутскэнергосбыт» выросло на 20% и превысило 540 тыс., а доля платежей через онлайн сервисы составила 57%. Этот год стал юбилейным для Единого энергетического информационно- справочного центра, который отметил 10-летие.

7. 10-летие экологической акции «360»

В этом году En+ Group провела волонтерский проект «360» в юбилейный десятый раз в городах присутствия компании - Иркутске, Усть-Илимске, Братске, Дивногорске, Миассе и Нижнем Новгороде. Марафон объединяет людей с активной гражданской позицией со всего мира. Почти тысяча участников со всей России собрали 520 мешков мусора и отправили на утилизацию 1290 кг стекла, более 270 кг металла и 330 кг пластика, а также 3500 кг автомобильных покрышек. Участники акции высадили 537 деревьев, установили 20 информационных стендов и обустроили 3 зоны отдыха.

Проект «360» – это часть комплексной программы En+ Group по защите озера Байкал и заповедных территорий РФ от неблагоприятных экологических воздействий. Программа включает в себя экологические, научные, образовательные и просветительские проекты.

В этом году в городах Иркутской области и Красноярского края также стартовал грантовый конкурс, направленный на поддержку экологических инициатив по защите Байкала и водных экосистем регионов присутствия. Победителями конкурса создан масштабный арт-объект «Водовороты» в Иркутске, выполнено маркирование экотроп на остров Ольхон, запущен информационный сайт «Центр устойчивого развития на Байкале». Расчищено и благоустроено 3 родниковых ручья, береговая часть рек Солзан и Харлахта, благоустроено 4 зоны отдыха и пр. В 2021 году планируется расширение географии конкурса на другие города присутствия энергетического бизнеса компании - Ангарск, Миасс и Нижний Новгород.

8. Запуск корпоративной жилищной программы

Летом этого года компания En+ Group запустила корпоративную жилищную программу для сотрудников энергетических предприятий в городах Иркутск, Братск, Усть-Илимск, Нижний Новгород, Дивногорск, Ангарск, Миасс. По условиям программы для участников предоставляется ипотека без первоначального взноса, компания компенсирует 50% ежемесячного аннуитетного платежа на протяжении всего срока действия кредитного договора. Ипотечный кредит предоставляется на 10, 15 и 20 лет, в ноябре ипотечная ставка составляла 6,25%. За первые несколько месяцев 80 человек, большинство из которых работает на производстве, утверждены банком к участию в программе и начали въезжать в новое жилье. Программа запущена по результатам встреч основателя компании Олега Дерипаска с рабочими советами компаний. В металлургическом секторе компании сотни сотрудников РУСАЛа уже живут в новых квартирах, полученных в результате участия в программе.

9. 5-летие проекта «На лыжи!» и открытие лыжной базы в Тулуне

Проект «На лыжи!», инициатором которого выступил Олег Дерипаска, в этом году отмечает свое 5-летие. Он проводится совместно компаниями En+ Group, РУСАЛ и Федерацией лыжных гонок России.

Главная цель - повысить качество жизни в регионах с помощью пропаганды спорта и здорового образа жизни. В проект инвестировано более 360 миллионов рублей, направленных на повышение качества лыжной инфраструктуры, модернизацию лыжных баз, стадионов и других объектов, образовательные проекты и на многое другое. За время существования проекта подготовлены стадионы и тренировочные базы в городах Ангарск, Братск, снегоуборочные машины для обслуживания лыжных трасс – ратраков. Компания закупила и передала спортсменам более 1100 единиц лыжного инвентаря, 402 тренера прошли подготовку на образовательных курсах.

В мае этого года завершено строительство здания лыжной базы в Тулуне. Проект стал одним из ключевых в ходе восстановления и развития социальной инфраструктуры города после сильного наводнения летом 2019 года. В новом здании предусмотрены раздевалки с санузлами и душевыми, тренерская, комнаты для хранения и подготовки инвентаря, а также теплая стоянка для снегохода со спец. прицепом для укатки лыжни.

10. Спонсорство хоккейной команды «Байкал-Энергия»

В 2020 году при содействии En+Group клуб «Байкал-Энергия» по хоккею с мячом обновил свой тренерский штаб. Главным тренером команды стал мастер спорта международного класса, шестикратный чемпион России, двукратный обладатель Кубка Мира, трехкратный обладатель Кубка европейских чемпионов и двукратный обладатель Кубка России Евгений Хвалько. Также был обновлен игровой состав команды. Сейчас в команде Суперлиги 20 хоккеистов, пятеро – игроки уровня сборной страны. Первым скандинавским легионером в истории иркутского хоккея с мячом стал приглашенный в клуб шведский спортсмен Мартин Ландстрем.

В этом году клуб получил в безвозмездное пользование на десять лет объекты инфраструктуры современного Ледового дворца «Байкал». Это позволило обеим профессиональным командам «Байкал-Энергии» - Суперлиги и Высшей лиги – тренироваться и проводить домашние матчи на льду новой арены, а любителям хоккея «болеть» в комфортных условиях.