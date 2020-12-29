Эксперты рассказали, насколько безопасны крабовые палочки

Роскачество повторно исследовало продукцию под названием крабовые палочки и признало их безопасными для потребителя, говорится в сообщении ведомства. Для эксперимента были отобраны крабовые палочки семи торговых марок, произведенные в России.

Впервые исследование крабовых палочек проводилось в 2017 году. В результате, в продукции двух торговых марок были выявлены клостридии, которые являются опасными спорообразующими микроорганизмами. Организация сообщает, что производители учли все замечания, исправив нарушения производства.



«По итогам исследования 2020 года все товары соответствуют обязательным требованиям законодательства, то есть безопасные и качественные», - сообщает организация.

Эксперты рассказали, что крабовые палочки проверяли, в первую очередь, на наличие патогенных микроорганизмов, в том числе, бактерий группы кишечной палочки и клостридий, токсичных элементов, таких как свинец, кадмий, мышьяк, и консервантов. После этого специалисты проверили органолептические свойства и оценили маркировку. Также была проведена сравнительная экспертиза для выяснения, в какой продукции больше всего белка, но меньше крахмала, а также нет консервантов.



В ходе проверки эксперты ведомства ориентировались на массовую долю белка не менее 8% и крахмала — не более 14%, однако, они уточняют, что количество белка и крахмала в крабовых палочках не регулируется российским законодательством.

В результате в продукции не было обнаружено веществ, запрещенных к использованию по закону. Два вида крабовых палочек содержат максимальное количества белка, благодаря наличию рыбного фарша, еще в двух выявлено небольшое содержание крахмала и консервантов - сорбиновой или бензойной кислот. Из красителей выявлен только кармин.

