Финтех факторинг в корпоративном сегменте

Пандемия сказалась на всех секторах экономики, при этом где-то в минус, а где-то – в плюс. Рынок факторинга – финансовых услуг для производителей и поставщиков, ведущих торговую деятельность на условиях отсрочки платежа – не только оказался «в плюсе», но и оказал значительную поддержку другому бизнесу. О том, какие изменения пандемия принесла пандемия в работу факторинговых компаний и об основных трендах «Эксперт» поговорил с генеральным директором компании «Открытие Факторинг» – дочерней компании ПАО Банка «ФК Открытие» – Артемом Дуровым.

- Вы взаимодействуете большим количеством клиентов, как в корпоративном сегменте, так и в МСБ, какие особенности в бизнесе клиентов Вы наблюдали в 2020 году в связи с пандемией? И как это отразилось на рынке факторинга?

- Да, действительно, в этом году появились новые особенности в деловой среде. Спрос потребителей в сетевом ритейле хаотично менялся, нефтяные компании столкнулись с падением цен на нефть, турбулентностью на сырьевых рынках - пандемия обострила и без того болезненные финансовые проблемы. У компаний увеличились кассовые разрывы, при этом банки стали ещё более внимательны к выдаче кредитов. Даже крупнейшие компании в период пандемии столкнулись со сложностями в управлении оборотным капиталом. Все это привело к повышенному спросу на факторинг дебиторской и кредиторской задолженности, благодаря использованию которого крупнейшие компании смогли не сокращать объемы сотрудничества с подрядными организациями.

Рынок факторинга продолжил расширяться в том числе благодаря компаниям из отраслей, которые ранее не пользовались факторингом, из транспортной отрасли и энергетики. И конечно, резко возрос интерес со стороны компаний, работающих на рынке электронной коммерции. Используя коммерческий кредит от поставщиков, дебиторы снижали риски нехватки оборотных средств и эффективно управляли ликвидностью.

- В середине 2019 года Вы запустили факторинг в корпоративном сегменте. Что происходило с этим направлением в течение 2020 года, как сказалась пандемия на развитии нового направления?

- До середины 2019 года у Открытие Факторинг основной фокус внимания был на развитии в сегменте МСБ, где мы были инноваторами и технологическими лидерами. Технологии безбумажного факторинга мы реализовали еще в 2016 году, предложив клиентам онлайн взаимодействие в течение всего жизненного цикла, вне зависимости от места нахождения клиента по всей территории России. Пандемия ускорила процессы цифровизации рынка, и мы видим, что все крупные факторинговые компании также активно перешли на онлайн технологии. В этом плане пандемия послужила, своего рода, технологическим катализатором.

Нам же после pivot 2019 года в корпоративном сегменте пришлось строить все с нуля. Создавать новые продукты, менять процессы, систему принятия решений и систему продаж. В 2020 году мы на практике поняли, какие наши гипотезы сработали в новом направлении, а какие нет. И конечно пандемия тоже оказала влияние на бизнес модель Открытие Факторинг.

- Что получилось реализовать?

- Факторинговый бизнес «Открытия» достиг абсолютного максимума по всем основным показателям - портфелю, объему выплаченного финансирования, доходам и прибыли. Основной прирост дал именно корпоративный сегмент.

Что касается МСБ сегмента, мы продолжали настраивать продукты, делать их более быстрыми и удобными, в частности у нас появился новый продукт Факторинг Микс, в рамках которого наши клиенты могут получить финансирование не только под дебиторскую задолженность крупнейших компаний, но и под диверсифицированный пул прочих покупателей. Этот продукт также актуален и для корпоративного сегмента.

В течение года мы совершенствовали взаимодействие по кросс продажам с банковскими подразделениям, налаживали взаимодействие с кредитными специалистами, автоматизировали процессы. В корпоративном сегменте, как правило, клиент выбирает тот банк или факторинговую компанию, кто сделает удобное комплексное предложение, адаптированное под индивидуальные потребности клиента. Кроме того, мы запустили новую версию факторинговой ИТ платформы.

- Если Вы и так технологический лидер, для чего нужно менять ИТ платформу?

- За услугами факторинга могут обратиться как покупатели, так и поставщики. Так, поставщики могут получить финансирование под уступку дебиторской задолженности или полностью списать ее с баланса, «продав» факторинговой компании. Покупатели в свою очередь могут финансировать кредиторскую задолженность, управлять оборотным капиталом и свободным денежным потоком. Часто мы видим ситуации, когда наши клиенты используют факторинг, как комплексное решение для финансирования и дебиторской и кредиторской задолженности.

В новой платформе мы реализовали возможность работы одного клиента по нескольким продуктам одновременно, выступая как в роли поставщика, так и дебитора, например, по агентскому факторингу. Весь процесс полностью реализован в дистанционном формате. Платформа позволяет выбрать продуктовое решение, подключить новых дебиторов и поставщиков, подписать уведомление — и все это полностью онлайн с помощью цифровой подписи.

Для сегмента МСБ реализован механизм «самообслуживания» - потенциальный клиент подает заявку на факторинг дистанционно, без участия менеджера. Для этого ему необходимо внести данные о себе и своем дебиторе, загрузить копию контракта и дождаться решения. После получения положительного решения о возможности факторингового финансирования и размере лимита, клиент подписывает оферту, передает информацию по поставкам или актам (под уступку которых хочет получить финансирование), и получает денежные средства.

Для крупных организаций с большим пулом поставщиков доступны решения по финансированию кредиторской задолженности, помогающие снизить себестоимость закупок, управлять сроком отсрочки и поддерживать постоянный пул активных поставщиков. Подключая их к факторингу, дебитор дает возможность получать деньги сразу после выполнения работы или поставки без отсрочки платежа. В этом случае у поставщика нет проблем с оборотным капиталом: он может выполнять условия контракта в полном объеме и даже работать на нескольких параллельных проектах. При этом дебитор получает необходимый срок отсрочки (уже от «Открытие Факторинг») и возможно, скидку от поставщика за раннюю оплату. Также мы автоматизировали работу в рамках агентского факторинга: пользуясь этой услугой, покупатель может не только удлинить срок отсрочки, но и авансировать закупки у поставщиков, в т.ч. зарубежных. Для этого покупатель загружает в личный кабинет реестр поручений, по которому мы, в Открытие Факторинг, практически моментально выплачиваем финансирование его поставщикам.

С точки зрения технологий в новой ИТ платформе мы сделали акцент на микромодульную архитектуру, где система состоит из множества независимых сервисов, каждый из которых отвечает за свой функционал. В дальнейшем это позволит нам быстро развивать возможности системы, гибко подстраиваясь под запросы рынка. Также мы активно развивали API интеграционные решения в этом году с клиентами корпоративного сегмента. Если при работе с факторингом в сегменте МСБ основная интеграционная задача – дебиторы, то в корпоративном сегменте, необходим обмен данными с клиентами. Мы ставили себе задачу - выстроить взаимодействие таким образом, чтобы передача реестров уступки на финансирование была максимально удобным, и нам это, пожалуй, удалось.

- Продолжиться ли тренд на цифровизацию в факторинге на Ваш взгляд?

- Рынок факторинга растет стремительно, и показывает стабильный ежегодный прирост 20-30% в последние годы. На мой взгляд тренд на цифровизацию только продолжится. Это новая правда жизни. В 2020 году стало ясно, что без онлайн решений невозможна работа в условиях пандемии, и даже после снятия ограничений, уже не вернутся к архаичной модели ведения факторингового бизнеса в оффлайне. И мы, и другие игроки продолжат развивать технологические решения, позволяющие оптимально поддерживать весь клиентский путь от начала работы до выплаты финансирования и контроля работы полностью онлайн.