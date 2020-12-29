Ким Ё Чжон готова стать первым в истории КНДР женщиной-лидером

Уходящий год в Северной Корее — это не только год коронавируса Covid-19, как на всей остальной планете, но и еще год Ким Ё Чжон, младшей сестры северокорейского лидера Ким Чен Ына. Ее взлет был таким стремительным и мощным, что ее сейчас считают его наследницей.

При этом некоторые политологи утверждают даже, что Ким Ё Чжон превратилась в его соперницу в борьбе за власть.

Ким Ё Чжон 32 года, она на четыре года моложе брата. Наиболее заметной сейчас — по крайней мере, за границей — чертой младшей сестры Кима является ее резкий стиль и сверхжесткий язык.

Самым известным и самым резким заявлением Ким Ё Чжон на данный момент считаются ее угрозы в июне в адрес перебежчиков, которые переправляют на север полуострова антиправительственные листовки в воздушных шарах. Ее заявление о безобидных воздушных шариках было полно выражений типа: «это отребье не имеет права называться людьми», «предатели, которые мало чем отличаются от диких зверей» и т.д.

По жесткости высказываний Ким Ё Чжон превзошла даже брата, который тоже за словом в карман не лезет.

Сейчас «сестренка» возглавляет таинственный и всесильный Организационный отдел Рабочей партии Кореи (TРK), который следит за всем, что происходит в правительстве, правящей партии и армии, и имеет полномочия накладывать на провинившихся любые наказания, начиная от понижения в должности или отправки в провинцию, а заканчивая арестом и даже смертной казнью. Формально она является заместителем главы Орготдела, но «голубая» кровь делает ее фактической начальницей.

Ким Ё Чжон, вне всяких сомнений, — второй человек в КНДР и единственный в двадцатимиллионной стране, кому доверяет Ким Чен Ын. Кроме высокой должности в Орготделе, она еще и является первым вице-президентом Единого демократического общественного фронта КНДР.

Можно бесконечно долго спорить о том, сумела бы Ким Ё Чжон достичь таких высот даже при наличии несомненных ума, харизмы, решительности и других необходимых для успешного политика качеств, не будь ее отцом Ким Чен Ир. Об уме и силе характера говорит, например, то обстоятельство, что по пути к тому, чтобы стать наследницей действующего корейского лидера, ей пришлось обойти многочисленных родственников.

Немало говорит об ее незаурядных способностях и то, что ей удалось очень быстро подняться до очень больших высот, не возбудив подозрений очень мнительного брата, который подозревает всех и вся и особенно ближайших родственников в планах по его смещению.

Одним из объяснений здесь может быть, например, то, что у Ким Чен Ына, с его очевидными проблемами со здоровьем, нет выхода. Ему необходим человек, на которого он сможет опереться и кому он сможет доверять.

Тем не менее, Ким Ё Чжон, как и все руководство Северной Кореи, тоже время от времени исчезает на определенные промежутки времени. Такие исчезновения вполне могут быть наказаниями за какие-то ошибки и проступки.

С таким объяснением, например, согласен советник президента Южной Кореи по международным вопросам Чун Ин Мун, дважды встречавшийся с Ким Ё Чжон на корейских саммитах. По его словам, сестра Кима — очень воспитанная и немногословная девушка, которая явно знает, как себя вести в присутствии брата.

Многие специалисты по КНДР согласны с тем, что северокорейский лидер, несмотря на свою подозрительность, не видит в младшей сестре соперника. Весь вопрос в том, насколько он прав.

Дебют Ким Ё Чжон на международной арене состоялся почти три года назад, в феврале 2018 года, на открытии Зимней Олимпиады в Пхёнчхане, где она находилась в ложе для ВИП-гостей вместе с вице-президентом США Майком Пенсом и другими видными политиками.

Два года Ким Ё Чжон играла роль простого передаточного звена между братом и зарубежными политиками. Стремительный взлет начался зимой 2020 года, когда ее ввели в Политбюро TPK. После этого она начала все чаще появляться на официальных мероприятиях и играть роль самостоятельного, влиятельного и активного политика.

Ким Ё Чжон моментально отбросила маску покорности и воспитанности и начала сверхжестко обличать врагов Пхеньяна. И в первую очередь, естественно, руководство Южной Кореи.

Чего стоит хотя бы ее последний выпад в адрес Сеула. Ким страшно обиделась, когда глава МИД Южной Кореи Кан Гён Хва усомнился в правдивости утверждений Пхеньяна, что в стране нет ни одного случая заражения вирусом Covid-19. «Cестренка» сказала, что никогда этого не забудет, и пообещала, что он дорого заплатит за свои слова.

Самым большим испытанием для Ким Ё Чжон на международной арене в ближайшем будущем станут отношения с новым президентом США. Она, кстати, раньше как минимум один раз заявила, что не видит необходимости в улучшении отношений между КНДР и США.

Все, кроме официальных титулов, которые не так уж и много значат, говорит, что Ким Ё Чжон является вторым человеком в Северной Корее и наиболее вероятным кандидатом на роль наследника Ким Чен Ына. Насколько велики ее шансы возглавить север Корейского полуострова в случае внезапной кончины брата, неизвестно, но очевидно, что эти шансы сейчас намного выше, чем несколько лет назад.