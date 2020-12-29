Кризис как стимул возрождения медицинской дипломатии

На стабильность рабочих процессов последнее время влияли самые разные, порой непредсказуемые, факторы. Многие компании встали перед задачей пересмотра функционала персонала, стала очевидна необходимость оптимизации за счет технологичных процессов.

Так, по словам CEO сети клиник немецких медицинских технологий GMTClinic Натальи Гольтяковой, сейчас сформировались большие планы в отношении цифровизации и автоматизации, применения возможностей искусственного интеллекта с целью улучшения клиентского сервиса и внутрикорпоративных бизнес-процессов.

«Все эти направления развития являются модулями персонализированного подхода к пациентам, который является мировым трендом в качественной частной медицине. И в том числе именно цифровизация дает возможность действительно качественного индивидуального подхода»,- рассказывает Наталья.

В целом год помог многим компаниям выявить свои сильные и слабые стороны, определить роль и незаменимость человеческого ресурса, профессионально отлаженной работы коллектива. «Уходящий год стал экстремальным испытанием на прочность. Мне близки два принципа, которые стали в 2020 году фундаментом адаптивных решений. Во-первых, бизнес должен выстраиваться вдолгую и иметь качественный запас прочности. Во-вторых, любая кризисная ситуация дает возможности для роста. Принципиальное значение имеет поддержка этих возможностей командой. И я вновь убедилась в том, что правильно сформированная команда — великое дело», - делится Наталья Гольтякова.

Чтобы следующий 2021 год, который не обещает быть намного легче, все же был более устойчивым, перед менеджментом компаний стоят ряд целей и задач, с которыми необходимо будет справиться. И самое главное, важно уже сейчас понимать перспективы и направления для расширения бизнеса.

«В сегодняшних обстоятельствах я вижу, как ни странно, много возможностей для глобального диалога в сфере медицины – открытого и, что очень важно, оперативного обмена опытом, внедрения лучших мировых практик и локализации технологий, невзирая на закрытые границы. Это время возрождения медицинской дипломатии в её классическом понимании. Поэтому международный вектор для нас является одним из ключевых на 2021 год. – подчеркнула Наталья Гольтякова далее, - Ограничение выездов за границу стимулирует внедрение европейских методик в России. Это не в полной мере импортозамещение, а скорее, обеспечение доступности в России европейского уровня частной медицины. Это было основой нашей концепции при создании клиники и сегодня это приобретает новую актуальность».