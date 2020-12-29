Курс доллара: Сбербанк сделал прогноз по рублю на 2021 год

Рубль в понедельник вырос в обеих парах, положительно реагируя на внешний позитив.

Так, на вечерних торгах Московской биржи курс доллара составлял 73,80 руб., подешевев с закрытия пятницы на 37 коп. Просел в первый день последней рабочей недели года и евро – единая валюта ЕС в 19:00 мск стоила 90,15 руб. (-41,75 коп.).

Таким образом, рубль вчера укрепился к доллару и евро благодаря возрождению интереса глобальных игроков к риску на фоне позитивного внешнего фона.

Как отметил Юрий Кравченко из «ИК Велес Капитал», последнюю неделю 2020 года рубль начал с роста к основным резервным мировыми валютам. При этом он подчеркнул, что уже на открытии торговой сессии нацвалюта ушла ниже отметки в 74,00 к доллару. Днём данный тандем находился возле 73,60 руб., закрепившись примерно на этих же позициях и вечером.

«В целом на валютных площадках ЕМ можно было наблюдать смешанную динамику. В понедельник рос не только рубль, а также турецкая лира. А вот мексиканский песо, южноафриканский рэнд и бразильский реал просели. Мы думаем, что последние дни года на фоне низкой торговой активности рубль сможет ещё немного подорожать, вступив в 2021 год в отличном настроении», – сказал Кравченко.

В свою очередь Гельды Союнов из «Промсвязьбанка» также напомнив, что вчера для российской валюты сложился позитивный внешний фон, считает, что вялая реакция рубля на это является следствием низкой ликвидности на торговых площадках.

«Мы ожидаем, что сегодня-завтра активность на рынках немного возрастёт, так как перед длительными новогодними каникулами игроки попытаются сократить рублёвые позиции. Это, что вполне ожидаемо, положительно скажется на курсовой динамике», – подчеркнул он.

Между тем, в Сбербанке сделали прогноз по курсу рубля на 2021 год. По мнению аналитика Sber CIB Николая Минко российская валюта в следующем году сумеет мощно укрепиться в обеих парах. Этому, в частности, будет способствовать глобальное ослабление «американца» ко всем мировым валютам и возросший аппетит глобальных игроков к риску.

«По мере увеличения числа стран, которые включатся в компанию по массовой вакцинации населения от коронавируса, будет восстанавливаться мировая экономика. Это возобновит интерес инвесторов к рисковым активам, в том числе к рублю. Параллельно с этим будет снижаться доллар, который потеряет статус защитного инструмента. Всё это позволяет нам предположить, что в 2021 году пара доллар-рубль уйдёт к отметке в 67,00, а пара евро-рубль будет торговаться возле 74,00», – полагает аналитик крупнейшей кредитной организации России.

Согласны с прогнозом Сбербанка и в международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza. Как считает член совета директоров этой компании Агван Микаелян, рубль в 2021 году будет стоить ниже 70,00 за один доллар.

«Факторами поддержки российской валюты станут цены на «чёрное золото», которые продолжат свой рост, а также нормализация ситуации в СШИ, где после инаугурации нового президента Джо Байдена этап турбулентности, наблюдавшийся все последние месяцы, уйдёт в прошлое. Кроме того, поможет рублю завершение строительства газопровода «Северный поток – 2». Есть большая уверенность, что Вашингтон этому никак не помешает», – подчеркнул эксперт.

С оптимизмом смотрит на перспективы рубля и Сергей Коныгин из Газпромбанка. По его мнению, в наступающем году нацвалюта будет выглядеть значительно лучше своих коллег по сегменту ЕМ.

«При этом возможную волатильность курсовой динамики нивелируют имеющиеся у нашей страны преимущества. Речь идёт о более низкой инфляции, умеренном спаде ВВП и относительно невысоком уровне госдолга. Всё это позволит рублю, как минимум соответствовать динамике валют на развивающихся рынках, а при спокойном внешнеполитическом фоне – стать лидером среди них», – отметил он.

Однако не все верят в рубль. Так, Наталья Орлова из Альфа-банка считает, что в период с января по март 2021 года наша валюта окажется под сильным давлением. Это, как полагает она, прежде всего, возможные новые антироссийские санкции США, которые будут направлены против нашей экономики. При этом, по словам Орловой, рубль поддержат смягчение мировой монетарной политики и возрождение интереса к рисковым активам.

«Какие из этих факторов в начале года будут более весомыми, сказать пока сложно. Но у нас есть опасения, что в первом квартале пара доллар-рубль может вернуться к 80,00», – заявила Орлова.