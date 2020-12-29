1 января начинается модернизация «первичного звена» здравоохранения

Поликлиники и районные больницы получат больше денег. Что еще?

«1 января стартует программа модернизации первичного звена здравоохранения», — заявила на брифинге 28 декабря зампред кабинета министров Татьяна Голикова. На оплату медицинской помощи на этом уровне — в поликлиниках, районных больницах и фельдшерских пунктах амбулаториях будет направлено порядка 800 млрд рублей — на 163 млрд больше, чем в 2020 году. Задачей объявлено расширение доступности и качества медицинской помощи».

Модернизировать первичное звено поручил Владимир Путин в августе 2019 года. Он назвал тогда основные проблемы: износ основных фондов поликлиник, центральных районных больниц, износ или отсутствие медицинского оборудования, автотранспорта в районных больницах, включая ФАПы и врачебные амбулатории, низкая обеспеченность первичного звена медицинскими работниками, прежде всего, специалистами, и некачественная организация выплат заработной платы.

«Я хочу сказать, что если первичное звено здравоохранения у нас будет в том состоянии, в котором оно находится до сих пор, то количество инфарктов и инсультов не уменьшится, потому что в первичном звене провал. Вот в чем проблема», — обосновал необходимость модернизации Владимир Путин.

Как сообщалось на том совещании у президента, в первичном звене здравоохранения 7 тыс. 915 зданий из более чем 72 тысяч, то есть 11%, находились в аварийном состоянии, требовали сноса, реконструкции или капремонта. Отмечалось при этом, что четырьмя годами раньше износ инфраструктуры первичного звена здравоохранения составлял 26%.

Но что касается медицинского оборудования, то констатировался его износ за тот же период с 20% до 40% — более 20 тыс. единиц, требующих замены. Это «тяжелое» оборудование; цифровые рентгеновские аппараты, цифровые флюорографы, маммографы, аппараты УЗИ, эндоскопическое оборудование и лабораторные комплексы.

Все это теперь и начнет модернизироваться. За минувший год ситуацию вряд ли удалось заметно улучшить, кроме как в инфекционных отделениях в связи с эпидемией коронавируса.

Нужно также добавить, что с 2021 года вступает в силу закон, согласно которому пациент вправе напрямую обратиться в федеральную клинику и получить необходимую помощь. Программой государственных гарантий предусмотрен особый порядок оплаты такой помощи: «И что важно, за финансирование федеральных клиник будет отвечать Федеральный фонд обязательного медицинского страхования без привлечения страховых организаций, — сообщила Татьяна Голикова. — По сути, введение этого механизма позволит нам впоследствии максимально приблизиться к правильной, менее дифференцированной модели оказания медицинской помощи с точки зрения её финансового обеспечения». На эти цели выделяется 120 млрд рублей.

В то же время, слова «модернизация здравоохранения» многих заставляют вздрогнуть. Всем, кто более или менее в курсе дела, памятна совсем недавняя «оптимизация», прекратившаяся (да и точно ли так?) только с началом пандемии. В частности, было сокращено значительное количество мест в инфекционных больницах, да и некоторые больницы целиком. Ведь на инфекционных больных много не заработаешь, в отличие от высокотехнологичной помощи, важность которой, конечно, кто же отрицает. Еще в начале года власти находили в себе силы называть прошедшую оптимизацию «правильной».

Наличие нужной медицинской техники на местах сократит число пациентов, которых районные поликлиники вынуждены направлять в областные центры и крупные медучреждения в городах. Что снизит нагрузку на эти звенья в мегаполисах, говорит первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал.

Также очень важны и дополнительные меры стимулирования для работников на местах, продолжает Павел Сигал. Сейчас успешно работают программы «Земский доктор», «Семейный доктор», строятся фельдшерские пункты в селах и деревнях (ФАПы). Но дефицит кадров все равно ощущается. Программа модернизации предусматривает инструменты для повышения окладов и зарплат работникам — фельдшерам, медсестрам, врачам. За счет этих мер, возможно, удастся решить проблему дефицита кадров в небольших населенных пунктах, говорит эксперт.

Он также обращает внимание на изменения, согласно которым вне зависимости от места проживания можно будет обращаться в другие медучреждения без направлений. Это крайне важно, полагает Павел Сигал, особенно для удаленных, сельских регионов, где качество медицинских услуг уступает крупным городам.

В 2021 году все социальные фонды будут финансироваться из бюджета, говорит Алексей Кричевский. Нужно напомнить о том, что взносы за сотрудников в «пандемическом» 2020-м году были урезаны в два раза, соответственно, фонд ОМС — это одна из организаций, которая сильно недополучила денежных средств. Ну а про то, как на самом деле обстояли дела с доплатами для людей, работающих в «красной» зоне, уже и так было сказано немало. Другими словами, финансирование ОМС из бюджета в любом случае пришлось бы увеличивать, независимо от наличия программы модернизации, говорит он.