На год позже на пенсию, женщины-боцманы и отмена ЕНВД

Растут выплаты, пенсионный возраст и расстояние от работы

Российское законодательство постоянно изменяется, и уходящий 2020 год не стал в этом отношении исключением. Пожалуй, наибольший резонанс в обществе вызвало изменение основного закона страны — Конституции. Однако более ощутимыми для граждан и бизнеса станут законы, которые коснутся непосредственно их жизни и деятельности.

В первую очередь, эти изменения касаются социальных выплат и порядка их предоставления населению.

Таковы законы о пенсионном возрасте и прожиточном минимуме. Так, с 1 января МРОТ вырастет на 5,5% и составит 12 792 рубля, впервые превысив прожиточный минимум для трудоспособного населения. Размер последнего в целом по РФ будет равен 11 653 рублям (рост на 3,7%). Со следующего года МРОТ и прожиточный минимум будут рассчитываться исходя не из потребительской корзины, а из медианного дохода (половина работающих получает больше этой величины, половина — меньше).

Еще одним важным изменением является увеличение пенсионных выплат и маткапитала. С 1 января пенсия по старости вырастет на 6,3%, до 17 443 рублей. Размер фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости составит 6044 рубля 48 копеек. Материнский капитал увеличится: на первого ребенка с 466 617 до 483 881,83 рубля, на второго — с 150 тыс. до 155 550 рублей. Маткапитал на второго ребенка в семьях, где за первого ребенка его не получали, составит 639 432 рубля. Кстати, с 1 января средства материнского капитала можно будет потратить на первоначальный взнос по сельской ипотеке.

Налоги также претерпят изменения. Так, с января 2021 года с 13% до 15% повысится ставка НДФЛ для тех, у кого доходы превышают 5 млн рублей в год (чуть более 416 тыс. рублей в месяц). При этом разовое превышение порога, связанное, например, с получением страховой выплаты, облагаться повышенным налогом не будет.

Кстати, с 1 января представлять налоговые декларации по транспортному и земельному налогам больше не нужно. Сообщения о них будут формироваться в автоматизированной информационной системе ФНС. Да и в принципе госуслуги станет получить легче: органам, их предоставляющим, запрещается требовать от заявителя документы, подтверждающие его заработок, а также решения, заключения и разрешения, выдаваемые органами опеки и попечительства.

Кадровые вопросы законодатель также не обошел своим вниманием: работникам, трудоустраивающимся впервые, будут оформлять только электронные трудовые книжки. При этом начинает законодательно регулироваться удаленная работа: удаленка теперь не сможет являться поводом для снижения зарплаты сотруднику при сохранении объема работы. Закон устанавливает нормы, касающиеся рабочего времени и отдыха, а также порядок взаимодействия работника и работодателя.

Важным изменением станет реформа ОМС: Федеральному фонду ОМС передадут полномочия страховщиков в отношении контроля и финансирования медпомощи. Благодаря этим изменениям полностью заработает система прямых выплат по больничным. Этот механизм позволит застрахованным гражданам получать пособия не через работодателя, а напрямую из Фонда социального страхования.

В число законодательных изменений входят и новые противопожарные правила, запрещающие сжигать мусор и разводить костры, использовать открытый огонь для приготовления пищи вне специально оборудованных для этого мест.

Еще две новации: обязательное получение нотариально заверенного согласия родителей при вселении детей в гостиницы. И — запрет на использование в России криптовалюты для оплаты товаров и услуг.

Важное значение для россиян имеет продолжающееся повышение пенсионного возраста, добавляет главный аналитик ТелеТрейд Марк Гойхман. В соответствии с пенсионной реформой увеличение пенсионного возраста идёт поэтапно, пока не достигнет 60 лет для женщин и 65 — для мужчин. В 2021 году россияне будут иметь право на заслуженный отдых на 1 год позднее, по сравнению с 2020 годом: женщины — с 56,5 лет вместо 55,5; мужчины — с 61,5 года вместо 60,5 лет.

Правда, есть возможность выйти на пенсию на два года раньше данного возраста, если человек не может трудоустроиться, и если у него есть необходимый трудовой стаж. Это не менее 25 лет для мужчин и 20 лет — для женщин. Подтверждение невозможности найти работу выдаёт центр занятости.

Увеличение пенсионного возраста — явный негатив для тех, кого по новой системе терминов называют «предпенсионеры», констатирует эксперт. Сколько тех, кто не выйдет на пенсию из-за смещения пенсионного возраста? По проектировкам бюджета Пенсионного фонда на 2021-2023 годы, численность пенсионеров будет снижаться на 200-300 тыс. человек в год. Трансферты из бюджета в Пенсионный фонд могут уменьшиться в 2021 году на 150 млрд руб.

Таким образом, от данной новации выигрывают государственные фонды, но проигрывают сотни тысяч людей, констатирует эксперт. Некоторой компенсацией выступает то, что с 1 января пенсии неработающих пенсионеров будут проиндексированы на 6,3%. Это выше официальной инфляции 2020 г., прогнозируемой в 4,5%, но всё же явно меньше удорожания того набора товаров и услуг, которыми пользуются пенсионеры.

Яркие новации для бизнеса

И юридических лиц ждет ряд законодательных новшеств, говорит Марк Гойхман. Пожалуй, одним из наиболее важных моментов станет так называемая «регуляторная гильотина» — новая система контрольно-надзорного законодательства. 3709 устаревших нормативно-правовых актов времен СССР отменят и введут вместо них более актуальные.

С 1 января 2021 года вступает в силу новый перечень производств, работ и должностей с вредными и опасными условиями, где ограничивается применение труда женщин. В устаревшем перечне было порядка 400 профессий, в обновленном — порядка 100. Например, женщинам разрешено работать машинистами электропоезда, электрички, скоростных и высокоскоростных поездов, водителем фуры, а также быть боцманом или матросом на судне.

Заметным изменением станет отмена специального налогового режима ЕНВД. В качестве альтернативы бизнесу предложат упрощенную систему налогообложения, единый сельскохозяйственный налог, патентную систему налогообложения, налог на профессиональный доход. Предприниматели, не определившиеся с выбором до конца 2020 года, будут автоматически переведены на общую систему налогообложения, что приведет к существенному увеличению налоговых отчислений.

Оборот немаркированных товаров легкой промышленности будет запрещен. До 1 февраля 2021 года все участники оборота обязаны промаркировать товарные остатки, не реализованные до 1 января 2021 года. С помощью маркировочного кода на бирке и специального мобильного приложения «Честный знак» магазины и покупатели смогут проверить происхождение товара, его соответствие нормам качества, исключить фальсификат. Контролирующие службы за счёт маркировки получат возможность лучше отслеживать законность производства, оборота и налогообложения товаров. Нововведение позитивно с указанных точек зрения, отмечает Марк Гойхман. Из возможных минусов — вероятное некоторое подорожание товаров за счет затрат на маркировку и более медленные поставки в первое время.

Изменится и порядок расчета земельного налога и налога на имущество организаций по кадастровой стоимости. Это, пожалуй, наиболее заметные изменения, которые ждут бизнес и граждан с нового, 2021 года.

Самыми важными изменениями заслуженный юрист России, доктор юридических наук Иван Соловьев считает окончательный переход на электронную форму отчетности; введение новой формы декларации по налогу на прибыль; льготы по налогу на прибыль для резидентов Арктики. Также IT-компании, отвечающие целому ряду требований, получили право платить налог на прибыль в размере 3% в федеральный бюджет и 0% в региональный. Кстати, компании должны будут отчитываться об операциях с цифровой валютой и уплачивать налоги с доходов от этих операций.

В сфере трудового законодательства, по словам юриста, самой актуальной новеллой является вступление в силу закона об удаленной занятости. Он предусматривает две формы дистанционной работы: постоянную и временную. Кроме того для юрлиц на весь 2021 год продлевается срок действия санитарно-эпидемиологических правил по профилактике коронавируса — ряд серьёзных ограничений и дополнительных обязанностей.

В целом законодательные и иные новеллы для юридических лиц направлены на изменение форм учета и отчётности в различных сферах, соблюдение запретов и ограничений, связанных с пандемией, преодоление последствий санкционного режима в отношении нашей страны, усиление контрольных функций государства в части добросовестного соблюдения налогового, трудового, санитарно-эпидемиологического и иного законодательства, констатирует Иван Соловьев.

Если вы родились работодателем

И все же, уверен управляющий партнер адвокатского бюро «Бишенов и партнеры» Алим Бишенов, глобально изменения в законодательстве России с 2021 года не принесут серьезных потрясений ни для рядовых граждан, ни для бизнеса или крупных компаний. Из ключевых изменений для бизнеса можно особенно выделить изменения в трудовом кодексе, которые с начала года начнут регулировать удаленную работу. Теперь в ТК РФ закреплено 3 варианта дистанционки — постоянная дистанционная работа; временная и со смешанным графиком.

В целом из важного здесь то, что удаленная работа возможна только с добровольного согласия сотрудника, если конечно в процесс не вмешались ЧС или катастрофы, или это не требуют местные власти. Прогулом будет при этом считаться, если сотрудник не выходит на связь и не выполняет свои обязанности более двух дней подряд. Очень важно, что закон обязывает работодателя обеспечить сотрудника необходимым оборудованием и не имеет права снижать ему зарплату, обращает внимание эксперт.

Еще одно интересное изменения для бизнеса — обязательное введение в оборот электронных трудовых книжек с 1 апреля. В целом серьезных трудностей это обязательство вызвать не должно, но не исключено, что так вырастет временная нагрузка на отделы кадров, считает Алим Бишенов.

Другое изменение, которое усилит нагрузку на бизнес — обязательные индексации зарплат, этого требуют нормы ТК РФ. Величина индексации при этом зависит от темпов роста цен на товары и услуги, требование будет касаться и тех работодателей, у которых есть ставки меньше величины МРОТ. Между тем, в целом вряд ли рядовые граждане ощутят серьезное улучшение своего финансового положения. Как правило, это минимальные прибавки, ведь порядок индексации законодательно не установлен.

Также, по словам юриста, важен полный отказ от единого налога на вмененный доход и переход на патентную систему налогообложения. Глобально для бизнеса это дополнительные издержки для перехода на новую систему и по части отчислений. Также это должно сформировать большие доходы государства, поскольку ЕНВД часто использовали недобросовестные предприниматели с целью меньше платить.

Среди ключевых изменений для граждан следует выделить поправки по части налогового законодательства. В частности, речь идет о введении прогрессивной шкалы НДФЛ для тех, у кого доходы превышают 5 млн рублей или 15% с доходов свыше 5 млн. А также введения налога в 13% для процентов полученных со вкладов россиян, суммарно превышающих 1 млн рублей. При этом вводится налог на почти все доходы физлиц в том числе дивидендные выплаты, купонный доход по облигациям и доходы из-за рубежа в том числе доходы от ценных бумаг или доходы от их реализации.

Из позитивного для граждан можно выделить то, говорит Алим Бишенов, что материнский капитал становится доступным теперь и тем семьям, где родился один ребенок, однако по-прежнему потратить эти деньги можно только либо на образование ребенка в будущем, либо на улучшение жилищных условий или направить их в счет будущей пенсии.

Кстати, изменяется минимальный срок владения долевым имуществом, где не предусматривается уплата налога с дохода от продажи. Так, минимальный срок владения имуществом, приобретенным по договору долевого участия, будет исчисляться не с момента оформления права собственности, крайне важно, а с момента уплаты полной суммы по ДДУ. Как напоминает юрист, при наследовании, дарении, приватизации и договорах пожизненной ренты в отношении единственного жилья такой срок составляет 3 года, а для всех остальных 5 лет.