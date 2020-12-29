Названы симптомы-предвестники коронавируса

Врачи американской клиники Майо назвали нетипичные симптомы, которые могут свидетельствовать о заражении коронавирусом.

По словам специалистов, они предшествуют респираторным проявлениям COVID-19. Отмечается, что даже пока ещё вирус только начинает проникать в организм, человек уже может испытывать лёгкие желудочно-кишечные недомогания, в том числе потерю аппетита, тошноту, рвоту и диарею, пишет Daily Express.

Медики напомнили, что это не самые распространенные симптомы, и длиться они могут всего один-два дня. В случае коронавирусной инфекции за тошнотой последуют кашель, высокая температура тела, потеря вкуса и обоняния.

Кроме того, как пояснили врачи, что тошнота может говорить о целом ряде других заболеваний. Например, таких, как грипп, мигрень, желудочно-кишечные расстройства или депрессия.

Ранее сообщалось, что британские учёные назвали основные симптомы COVID-19, которые требуют незамедлительной реакции.

Среди них три «классических» – это лихорадка, кашель, а также потеря вкуса и обоняния. Но есть и другие симптомы, которые встречаются не так часто, но также могут свидетельствовать о том, что вы заболели коронавирусом.

Речь идёт о головной боли, слабости, потери аппетита, болях в мышцах, диарее, спутанном сознании и высыпаниях на коже. Если эти симптомы беспокоят, то лучше сдать тест на COVID и самоизолироваться. Также специалисты рекомендую самостоятельно проводить диагностику.

«Каждое утро нюхайте, что-то, обладающее сильным запахом. Например, это может быть мыло, духи или кофе. Надо помнить, что потеря вкуса и обоняния – один из ключевых ранних симптомов коронавируса, который позволяет выявить инфекцию на начальном этапе», – резюмировали учёные.