Песков заявил, что пока не известно будет ли Путин прививаться от COVID публично

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал журналистам, что на данный момент не известно, сделает ли глава государства прививку от коронавируса публично под видеозапись или Кремль выпустит сообщение об этом через пресс-релиз.

«Нет, пока не известно», - сказал Песков, отвечая на вопрос представителей СМИ о формате сообщения о вакцинации Владимира Путина.

Чиновник еще раз напомнил, что президент принял решение привиться от COVID-19, однако, следует дождаться завершения всех формальностей по испытаниям препарата для старшей возрастной категории.



«Далее просто будем ждать решение президента, который сам сообщит в той форме, в которой он хочет, и в то время, которое он посчитает целесообразным», - продолжил представитель Кремля.

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко рассказал, что Минздрав выдал разрешение использовать вакцину «Спутник V» при массовой вакцинации лицам старше 60 лет.

