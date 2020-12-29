Полиция задержала схимонаха Сергия, захватившего монастырь на Урале

Захвативший Среднеуральский женский монастырь схимонах Сергий (Романов) задержан полицией для дачи показаний, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Правоохранительные органы проводят следственные мероприятия в Среднеуральском монастыре. Романов задержан для допроса», – цитирует агентство свой источник.

В июле 2020 года схимонах Сергий был лишен сана «в связи с нарушением священнической присяги, монашеских обетов и перечисленных священных канонов».