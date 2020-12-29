Попова рассказала о наблюдении за COVID-контактными россиянами

В настоящее время в России под наблюдением врачей остается более 1 миллиона человек, которые контактировали с коронавирусными больными, рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она также подчеркнула, что в стране не прекращается работа по выявлению COVID-контактных граждан.



«Нами усилена работа по выявлению и наблюдению за контактными с тем, чтобы максимально полно прекращать распространение вируса в популяции», - сообщила Попова на президиуме Координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.

Чиновница уточнила, что только 28 декабря под наблюдение было взято 78 693 человека, которые помещены в изоляцию на 14 дней. В общей сложности под наблюдением находится в России более 1 млн контактных.

«И контроль за их изоляцией также усилен и нами, и органами внутренних дел», - добавила чиновница.



В России за сутки выявлено 27 002 случая коронавирусной инфекции нового типа в 85 регионах. В общей сложности за все время эпидемии в России зафиксировано 3 105 037 случаев COVID. Число летальных исходов в России за сутки составило 562 случая. В общей сложности число безвозвратных потерь от инфекции в стране достигло 55 827 человек. Успешно перебороли заболевание 2 496 183 россиян, из них 24 874 пациентов были выписаны за последние сутки.

