Предприятия Москвы получат почти 770 млн рублей субсидий – заммэра Ефимов

Сумма финансовой поддержки на возмещение затрат по лизингу и на приобретение оборудования для московских предприятий в 2020 году составит почти 770 млн рублей. Это на 23% превышает объем по итогам 2019 года, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Среди получателей предприятия пищевой промышленности и оборонно-промышленного комплекса, пищевые производства, производители высокотехнологичной продукции, мебели, лифтов и отопительного оборудования, автомобильных комплектующих, изделий из бумаги и картона и другие.

«В этом году мы расширили перечень получателей субсидий на развитие промышленного и инновационного производства. Всего за 2020-й год одобрили субсидии 36 предприятиям на общую сумму почти 770 млн рублей. Эти предприятия вносят значительный вклад в городскую экономику: в общей сложности 36 получателей субсидий дают городу свыше 30 тысяч рабочих мест, а общая сумма налогов, уплаченных этими предприятиями в 2019 году в региональный бюджет, превысила 7 млрд рублей», – рассказал заместитель мэра.

Чаще всего промышленники обращаются за субсидиями на возмещение затрат по лизинговым платежам, добавил глава департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александр Прохоров.

«В 2020 году был заключен 41 договор о предоставлении субсидий: 33 договора касаются лизинговых платежей, общая сумма возмещенных затрат по ним составит 607,9 млн рублей, 5 договоров на общую сумму 31,6 млн рублей на возмещение затрат по кредитным договорам на приобретение отдельных видов оборудования, 3 договора – на возмещение затрат по присоединению к инженерным сетям на общую сумму – 129,8 млн рублей», – отметил руководитель департамента.