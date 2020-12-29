Прогноз погод: Москву ждёт «температурная пила» в последние дни 2020 года

Уходящий год запомнится жителям Москвы очень нестабильной погодой с регулярными перепадами климатического фона, температурными качелями и другими погодными «прелестями». Не стал исключением и декабрь.

Погода в Москве. Точный прогноз синоптиков

С усилением влияния антициклонического фронта морозы в столичном регионе крепчали до 10-13 градусов ниже нуля, что многими воспринимается уже как серьёзная аномалия. Однако даже о такой «аномалии» стоит забыть.

Ещё накануне к Москве приблизились тёплые и влажные воздушные массы из Атлантики, которым уже частично удалось привести в действие температурную пилу, оттеснив антициклон из центральных регионов России и, тем самым, повысив температурный фон сегодня до минус 5.

На этом противостояние антициклона и циклонических вихрей продолжится и в последние дни 2020 года. По прогнозу синоптиков, вечером во вторник станет ещё теплее. Ожидается, что ближе к полуночи воздух в Москве и Подмосковье прогреется до нуля градусов.

Прогноз погоды на Новый год в Москве

А в среду, 30 декабря градусники уже станут показывать не совсем нормальные, но уже вполне привычные для московской декабрьской погоды плюс 1-2. Будет пасмурно, ожидаются небольшие осадки.

При этом в последний день уходящего года погоду в Москве и Подмосковье будет определять тёплый сектор циклона. С южными ветрами продолжит поступать влажный воздух, что скажется на дальнейшем повышении температурного фона.

В новогоднюю ночь погода ожидается облачной, местами с небольшими осадками и температурой близкой к нулю, в некоторых районах столицы столбики термометров поднимутся до плюс 2. Естественно, снежные сугробы при такой погоде заметно подтают. Правда, как обещают метеорологи, совсем они не исчезнут. Ожидается, что к бою курантов в регионе останется примерно 10-12 сантиметров белого покрывала.

Не изменится погода и в первый день 2021 года. 2 и 3 января станет на пару градусов прохладнее, осадки будут идти в основном в виде небольшого снега. А с новой силой температурная пила заработает 7-8 января, когда возможно резкое похолодание до минус 8-9.

Из истории московской погоды

Антициклонические воздушные массы ещё на сутки задержатся в столичном регионе, обеспечив Москву и Подмосковье последними в этом году морозами. Но рекордными они точно не будут – среднесуточная температурный фон 29 декабря на 2 градуса превышает нормы.

Если обратиться к летописи погоды, то самая суровая климатическая обстановка за всю историю метеонаблюдений в последние дни года наблюдалась 120 лет назад. 29 декабря 1900 года столбики термометров опускались до минус 34,8. А вот самая тёплая погода в этот день фиксировалась в 2017 году, когда воздух прогревался до 3,7 градуса выше нуля.

Максимальное количество снега выпало в 1977 году – тогда 29 декабря на столицу обрушилось 9,7 мм. Зато самые высокие сугробы (60 см) в это время наблюдались на заре советской власти – 29 декабря 1919 года.