Против Навального возбудили уголовное дело о мошенничестве

Следственный комитет России возбудил против оппозиционера Алексея Навального уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

«Главным следственным управлением СК России собраны достаточные данные, на основании которых в отношении Алексея Навального и иных лиц возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере)», — сказала Петренко.

По данным СК Навальный присвоил 356 млн рублей из 588 млн, собранных для нужд деятельности ряда некоммерческих организаций, в числе которых «Фонд борьбы с коррупцией», «Фонд поддержки средств массовой информации Пятое время года», «Фонд организации и координации защиты прав граждан», «Фонд правового обеспечения граждан» и «Фонд защиты прав граждан ШТАБ».