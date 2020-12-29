Путин призвал вернуться к вопросу индексации пенсий работающих пенсионеров

Глава государства Владимир Путин согласился со словами председателя Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаила Шмакова о необходимости вернуться к вопросу об индексации пенсий работающих российских пенсионеров.

В ходе сегодняшней встречи между президентом РФ и главой ФНПР Шмаков подчеркнул, что профсоюзы изначально считали неправильным принятое в 2016 году решение приостановить индексацию пенсий этой категории граждан РФ, передаёт РИА Новости.

«Понятно, что там начисляются потом, возможно, какие-то компенсационные коэффициенты и так далее. Но они не покрывают, по мнению самих пенсионеров, тех потерь, которые они получают. Кроме того, это решение привело к прекращению работы многими пенсионерами, которые до этого продолжали ещё трудиться, оставаясь на пенсии», – отметил глава ФНПР.

По его словам, работающие пенсионеры платят взносы и в Пенсионный фонд, поэтому если на первом этапе выигрыш государства составил 70 млрд руб., после их увольнения бюджет потерял порядка 500 млрд.

Шмаков отметил, что эта тема поднималась президентом на совещании по социальным вопросам с партиями, однако правительство ответило, что не будет к ней возвращаться.

«Я считаю, что стоило бы к этому вернуться. Может быть, на эту тему надо более активно дать поручение Кабмину, чтобы там внимательно просмотрели этот вопрос. Потому что это фактически нарушение Конституции», – подчеркнул Шмаков

«В правительстве ответят, что пенсия индексируется, а на самом деле не выплачивается сейчас, пока работают. Но, тем не менее, вы абсолютно правы в том, что данный вопрос требует дополнительного рассмотрения», – ответил Владимир Путин.

Ранее сообщалось, что президент РФ 17 декабря на большой пресс-конференции заявил, что власти обсуждают индексацию пенсий работающим граждан России.