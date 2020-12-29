Россияне отказываются ходить в банки

Только во втором квартале 2020 года число используемых банковских карт в России сократилось на рекордные за последние пять лет 4,5 миллиона. Одна из причин, понятно, ограничения на фоне пандемии коронавируса. Вторая — перенасыщение рынка пластиковыми картами: в среднем на одного человека приходится по три пластиковых карты, заводить больше просто не имеет смысла, к тому же они занимают место в кошельке. Всего в стране сейчас около 280 млн карт, из них почти 250 млн — расчетные, остальные — кредитные.

Все чаще идеальным решением видятся виртуальные карты, которые не имеют физического пластика, не требуют встречи с курьером и чаще всего бесплатны в обслуживании. Суть такой карты сведена к ее номеру и привязанному к ней банковскому счету. Цифровые карты «живут» в смартфоне, с их помощью можно расплачиваться в онлайн и офлайн-магазинах, а также снимать наличные в банкоматах с функцией NFC. Банки стали выпускать карты для новых клиентов без подтверждения личности с возможностью хранения на счете не более 15 тыс. рублей. Получить карту без лимитов и ограничений можно даже в мессенджере.

Число новых виртуальных карт увеличилось на 75% во время пандемии — в стране выпущено более 1 млн digital-карт двадцатью банками.

Виртуальное дешевле

Вообще виртуальные карты — не новый инструмент на рынке банковских услуг. Но чтобы цифровая карта стала полноценной заменой для пластиковой, нужна возможность выпустить привычную карту клиента в цифровом формате со всеми условиями — программой лояльности, покупками через Apple Pay и Google Pay, лимитами. Пока такие карты предлагают девять банков, четыре из них стали выпускать такие карты в этом году: ВТБ, Банк Открытие, Росбанк, Банк Хоум Кредит. Как сообщает пресс-служба ВТБ, 2020 год показал высокий спрос на цифровые карты: объем эмиссии превысил 250 тысяч штук, и уже 5% всех карт ВТБ выпускает полностью в цифровом формате. Через два года банк планирует довести этот показатель до 40%.

Не отстает и Сбер: он к концу 2023 года планирует эмитировать 50% ото всех выпускаемых карт исключительно в цифровом формате. Уже сейчас банк выпускает более 10% карт без «пластика». Газпромбанк также будет активно развивать цифровые карты. «Пластик нужен в ряде случаев, и клиенты к нему привыкли, поэтому его популярность не будет снижаться, но текущая ситуация показала, что нужно делать большой акцент на цифровых картах», — прокомментировал представитель банка.

В Росбанке доля цифровых карт относительно пластиковых составляет 20%, говорит заместитель директора департамента розничных клиентских решений и цифрового бизнеса Росбанка Лидия Каширина. По ее словам, цифровая карта к концу 2021 года может удвоить свою долю на рынке, хотя она еще не станет основным платежным инструментом у абсолютного большинства клиентов.

С увеличением числа бесконтактных банкоматов стало возможным и снятие наличных с цифровых карт. Банкоматы с NFC-ридерами уже внедрили Сбербанк, Альфа-Банк, Росбанк, банки «Открытие» и «Русский Стандарт». Пластиковую карту можно забыть в картридере и существует вариант «заглатывания» карты. С виртуальной картой это исключено, к тому же бесконтактный банкомат полностью безопасен — на него невозможно установить скимминговые устройства, считывающие ПИН-код и данные карты клиента.

Но что самое важное для самих банков — цифровые карты позволяют снизить затраты на производство карт, их логистику до офисов и клиентов, оптимизировать рабочее пространство в офисах, а также снять нагрузку на сотрудников отделений. Стоимость выпуска одной пластиковой карты может доходить до 500 руб., издержки при выпуске цифровой карты на 70% ниже — то есть около 150 рублей.

Карта через чат

Выпускать виртуальные карты новым клиентам банки смогли благодаря удаленной идентификации. Так, Тинькофф Банк предложил новым клиентам цифровую карту без идентификации. От классического электронного кошелька продукт отличается тем, что идентификацию можно будет завершить и получить обычную банковскую карту.

В цифровом банке TalkBank (предоставляет IT-платформы для других банков) идентификация новых клиентов полностью проходит в чат-боте. Чат-бот присылает ссылку на сайт, где происходит проверка. Клиент записывает и загружает видеоселфи с паспортом. Система автоматически определяет совпадение фотографии в паспорте и лица человека. Вся проверка происходит автоматически, влияние человеческого фактора сведено к минимуму. При этом весь обмен данными проходит по защищенным каналам, и утечка персональных данных невозможна. Также система определяет благонадежность клиента — проверяет по черному списку клиентов в существующей базе и в других реестрах на попытки мошенничества и подозрительные транзакции. Дополнительно проверяется действительность паспорта — есть ли следы клея, статичность изображений, подлинность текста. Например, если клиент пришлет паспорт, измененный в графических редакторах, система это определит. После всех проверок чат-бот пишет о результатах клиенту. В случае успешной верификации бот проводит онбординг (выпуск) и присылает краткие инструкции, как пройти следующий шаг и пользоваться чат-ботом. Важно, что все данные, которые передаются в банк, и процедура соответствуют 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Все современные банки стараются завести бот в мессенджере, и не только для выдачи карт. Это еще один массовый тренд 2020 года. Запустив бота, банк рассчитывает прежде всего на расширение клиентской базы и поддержку своего имиджа как продвинутого в технологическом отношении. Так, Альфа-Банк запустил канал связи в Telegram. Пользователям предоставляется информация о ближайших отделениях и банкоматах по их геопозиции, курсах валют. Для оформления банковских продуктов бот перенаправляет клиентов на соответствующие страницы официального сайта Альфа-Банка. Бот Райффайзенбанка в Telegram информирует пользователей о новостях, в том числе проводимых банком акциях, курсах валют, помогает найти ближайшие отделения и банкоматы, получить контактные данные.

Считается, что недостатком коммуникации в мессенджере между банками и клиентами является невысокий уровень безопасности. Банки уверяют, что это не так. Обычный платеж в мобильном банке устроен так: клиент обращается в приложение, оно соединяется с серверами банка и по защищенному каналу данные о платеже поступают в банк и идут на исполнение. В мессенджере структура несколько другая: клиент через мессенджер соединяется с банковским ботом, в нем совершает платежную операцию, платеж через финтех-платформу инициируется и исполняется в банк.

Казалось бы, платеж через мессенджер более сложная конструкция — в ней больше соединений и больше рисков. Но на практике в мессенджере атака менее вероятна, так как обеспечением безопасности тут занимаются многомиллиардные компании-разработчики этих мессенджеров. Классический платежный инструмент в виде мобильного приложения, напротив, нередко страдает от хакерских атак — можно легко вычислить, по каким каналам соединяется приложение с банком. И в любом случае, и платеж в банковском приложении, и платеж в мессенджере, как правило, сопровождается дополнительной проверкой безопасности — системой 3D Secure, когда клиент получается одноразовый код для подтверждения операции.