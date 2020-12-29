Ситуация в Турции стремительно ухудшается

Туркам жилось нелегко еще весной, когда пришла пандемия. Два года им приходится бороться с обесценивающейся валютой и двузначной инфляцией. Коронавирус резко ухудшил ситуацию. С каждым днем сейчас появляется все больше оснований говорить, полагает New York Times, что значительная часть населения Турции все глубже погружается в трясину долгов и все больше в прямом смысле этого слова голодает.

Недавний опрос авторитетной социологической организации MetroPoll Research показал, что каждый четвертый турок испытывает проблемы с удовлетворением самых насущных потребностей.

Для президента Реджепа Тайипа Эрдогана, который благодаря агрессивной внешней политике в этом году вполне мог бы претендовать на неофициальный титул главного ньюсмейкера 2020 года среди политиков, очень серьезные проблемы внезапно возникли в ноябре. Правительство было вынуждено признать, что недооценило угрозу и последствия коронавирусной пандемии. Пренебрежительное отношение к бессимптомным заражениям привело к резкому занижению количества инфекций в стране.

Турецкая лира обесценилась по отношению к доллару в этом году на рекордные 30 с лишним процентов. Очень существенно снизились и валютные резервы Турции. На фоне двузначной инфляции Анкара сейчас, согласно недавнему прогнозу Moody’s Investor Service, оказалась еще и перед глубоким кризисом платежного баланса.

Между тем, экономический кризис пришел, как обычно, в самый неподходящий момент с точки зрения политики: Эрдоган потерял мощного союзника в лице Дональда Трампа, покидающего через три недели Белый дом после проигранных в ноябре выборов. Купив у России ракеты, Анкара получила санкции от США, принятие которых Трамп, не без труда, все же ухитрялся откладывать до декабря. После очередного обострения отношений с Евросоюзом, на этот раз из-за поисков нефти и газа в территориальных водах Кипра, санкции против Турции ввел еще и Брюссель.

Едва ли улучшит перспективы Турции в ближайшем будущем и то обстоятельство, что президент Эрдоган не очень торопился поздравлять с победой избранного президента США Джо Байдена. Такие «мелочи» во внешней политике и дипломатии запоминаются и в большинстве случаев не проходят бесследно. По всеобщему мнению политологов, Анкаре не следует ждать хорошего отношения от новой американской администрации, особенно принимая во внимание нынешнюю ситуацию с демократией и правами человека в Турции.

Эрдоган недавно предпринял резкие шаги на экономическом фронте. Причем, сделал это с удивительной резкостью, которую в прошлом обычно скрывал. Президент сменил главу турецкого Центробанка, а когда в знак протеста подал в отставку министр финансов Турции, который по совместительству является также зятем президента и, сверх того, его предполагаемым наследником, он удивил всех, спокойно приняв отставку и назначив преемника и родственнику.

Президент Эрдоган пообещал провести экономические реформы и реформировать систему судов, и даже намекнул на возможность амнистии политических заключенных, которую предлагают некоторые его однопартийцы для улучшения отношений с США и Европой. В середине декабря он объявил о новой трехмесячной программе помощи для малого бизнеса и торговли. В прошлые выходные Эрдоган участвовал в пиар-акции. Президент заехал в булочную и сделал ряд покупок, показывая, что он тоже поддерживает отечественного производителя.

Турецкий президент понял, что положение очень серьезное и пытается исправить ситуацию. Но оппозиция уверена, что его действия запоздали и что этого мало.

Эрдоган в последнее время вынужден следить за опросами общественного мнения, потому что нарастающее недовольство общества может ему дорого обойтись. Между тем, последние опросы показывают, что рейтинг правящей Партии справедливости и развития (АКР) сейчас на самом низком за без малого два десятилетия у власти уровне и лишь совсем немного превышает 30%. Цифры говорят, что союз партии Эрдогана с Партией националистического движения (МНР) не даст ему 50% голосов, необходимых для переизбрания президентом. Если бы президентские выборы состоялись сейчас, то, вероятнее всего, он бы их проиграл.

Большинство сторонников президента Эрдогана и 63% участников опроса MetroPoll считают, что Турция движется в неправильном направлении и ситуация ухудшается с каждым днем вместо того, чтобы улучшаться.

Проблемы в экономике появились и начали нарастать значительно раньше прихода пандемии. Ситуация начала ухудшаться буквально на глазах после того, как Реджеп Тайип Эрдоган укрепил два года назад президентскую власть.

«Плохая и постоянно ухудшающаяся система управления является главной слабостью Турции при поиске кредитов, — говорится в официальном сообщении рейтингового агентства Moody’s в декабре. — Она, в свою очередь, стала одной из причин нашего решения вновь понизить кредитный рейтинг Турции. Сейчас он намного ниже, чем был до лета 2018 года, когда в стране была введена президентская система правления».

Ситуация в Турции стремительно ухудшается, и президенту Реджепу Тайипу Эрдогану с каждым днем все труднее сдерживать недовольство турецкого общества даже при помощи внешнеполитических успехов, которых он достиг в этом очень трудном для Турции, как, кстати, и для всех остальных году.