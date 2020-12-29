Собянин оценил работу московской системы здравоохранения

Столичный градоначальник Сергей Собянин оценил работу системы здравоохранения Москвы.

По словам мэра, все её звенья работают сложно, напряженно, но стабильно, передаёт РИА Новости.

Как напомнил Собянин, в городе были подготовлены мощные резервные госпитали, которые оснащенные самым современным оборудованием, сделан запас СИЗов, лекарственных препаратов.

«Да, системе здравоохранения сейчас тяжело, но она работает в Москве стабильно. Напряженно, но стабильно. И «Скорая помощь», и амбулаторное звено, и стационары. Если бы хотя бы одно из этих звеньев не работало, вся бы система рухнула, не стали бы справляться с потоком больных. На сегодня каждый на своём месте справляется», – резюмировал столичный градоначальник.

Ранее сообщалось, что 1 января стартует программа модернизации первичного звена здравоохранения. Об этом 28 декабря на брифинге заявила зампред Кабинета министров Татьяна Голикова. На оплату медицинской помощи на этом уровне — в поликлиниках, районных больницах и фельдшерских пунктах амбулаториях будет направлено порядка 800 млрд руб. — на 163 млрд больше, чем в 2020 году. Задачей объявлено расширение доступности и качества медицинской помощи».

Модернизировать первичное звено поручил президент РФ Владимир Путин в августе 2019 года. Он назвал тогда основные проблемы: износ основных фондов поликлиник, центральных районных больниц, износ или отсутствие медицинского оборудования, автотранспорта в районных больницах, включая ФАПы и врачебные амбулатории, низкая обеспеченность первичного звена медицинскими работниками, прежде всего, специалистами, и некачественная организация выплат заработной платы.

Подробно об этом читайте в нашем материале «1 января начинается модернизация первичного звена здравоохранения».

