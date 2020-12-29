Собянин продлил школьникам каникулы
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что зимние каникулы московских школьников будут преодолены на неделю.
«Впереди новогодние праздники, которые объективно помогут замедлить распространение инфекции. Но, по мнению специалистов, 11 дней праздников и каникул все же будет недостаточно, чтобы ощутимо сбить нынешнюю волну роста. Хотя бы частично пауза должна продлиться дольше – не менее двух недель. Поэтому мы приняли следующие решения.
1) Зимние каникулы в городских школах с 1 по 11 класс продлеваются на неделю – до 17 января 2021 г.
2) Вместе со школами на длинные каникулы уходят колледжи, учреждения дополнительного образования детей и спортивные школы, подведомственные Правительству Москвы.
3) Негосударственным образовательным учреждениям рекомендуется принять аналогичные решения.
4) В период каникул дистанционных занятий не будет. Однако ребята могут повторить пройденный и по желанию изучать новый материал с помощью Московской электронной школы», – говорится на сайте мэра столицы.
Кроме того, Собянин объявил, что после вакцинации от коронавируса студенты старше 18 лет и граждане, страдающие хроническими заболеваниями, смогут вновь пользоваться правом бесплатного и льготного проезда в общественном транспорте. Принадлежащие им социальные карты будут автоматически разблокированы через 14 дней после получения второго компонента вакцины.