Суд приговорил бывшего топ-менеджера «Интер РАО» Цуркан к 15 годам колонии

29 декабря Мосгорсуд приговорил бывшего топ-менеджера компании «Интер РАО» Карину Цуркан к 15 годам колонии, передает ТАСС. Она признана виновной в шпионаже в пользу Молдавии.

«Суд постановил назначить Цуркан Карине Валерьевне, признанной виновной по ст. 276 УК РФ (Шпионаж), наказание в виде 15 лет колонии общего режима», - огласил приговор судья. Изъятые у Цуркан 656 млн рублей были обращены в доход государства.

«Диски и ноутбуки, изъятые у осужденной передать на хранение в ФСБ. Деньги в размере более 656 млн рублей обратить в доход государства», - говорится в приговоре.



Обвинение требовало для Цуркан 18 лет колонии строгого режима, адвокаты настаивали на оправдательном приговоре. После оглашения вердикта суда, защита сообщила, что намерена обжаловать обвинительный приговор.

«Мы обязательно подадим жалобу на приговор, так как считаем, что она не виновна», - заявил защитник подсудимой Иван Павлов. В адвокатском бюро «Команды 29», которое защищает Цуркан, заявили что документы, которые легли в основу ее обвинения, были сфабрикованы.

Как следует из обвинения, Цуркан сотрудничала со спецслужбами Молдавии, передавая им сведения о поставках электроэнергии из России на Украину.

В документах говорится, что осужденная была привлечена к сотрудничеству Службой информации и безопасности Республики Молдова с 16 августа 2004 года. Не позднее 29 сентября 2015 года она передала «проекта документа Минэнерго об отдельных аспектах действий российских энергетических компаний на канале международного сотрудничества», который получила в апреле 2015 года, говорится в материалах дела.

В свою очередь, Цуркан отрицает все обвинения в свой адрес, заявляя, что никогда не была знакома с представителями зарубежных спецслужб, а свое преследование она считает попыткой сместить ее с должности.

