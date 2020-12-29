Умер модельер Пьер Карден

На 99-м году жизни скончался всемирно известный модельер Пьер Карден.

Как передаёт AFP со ссылкой на семью кутюрье, Карден скончался утром 29 декабря в клинике, расположенной в пригороде Парижа. Причины смерти Кардена не называются. Также пока неизвестно где он будет похоронен.

Наша справка

Знаменитый французский модельер Пьер Карден родился 2 июля 1922 года в итальянской коммуне Сан-Бьяджо-ди-Каллальта (область Венеция, Италия). Начинал как театральный художник. В 1947 году работал в ателье у Кристиана Диора, а в 1950 году основал собственный дом моды.

За свою успешную карьеру запатентовал более 500 изобретений, среди которых были цветные чулки, высокие сапоги, мини-сарафаны, галстуки с цветочным принтом, длинные пиджаки без воротника и узкие брюки на пуговицах. Помимо одежды, Карден создал парфюмерный бренд Pierre Cardin.

Карден удостоён многих престижных наград, в числе которых есть и российские. В частности, в 2013 году он был награждён российским орденом Дружбы и медалью Пушкина, а в 2008 году кутюрье было присвоено звание почетного члена Российской академии художеств.

