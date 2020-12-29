В Белоруссии начинается массовая вакцинация населения препаратом «Спутник V»

Правительство Белоруссии объявило о начале массовой вакцинации населения препаратом против коронавируса «Спутник V», говорится в сообщении Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ). Первая партия вакцины доставлена в республику сегодня, 29 декабря.

«Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Министерство здравоохранения РФ и Российский фонд прямых инвестиций объявляют о начале вакцинации населения Беларуси российской вакциной против коронавируса "Спутник V"», - говорится в сообщении РФПИ.



Белоруссия официально зарегистрировала препарат «Спутник V», как вакцину против коронавирусной инфекции. Республика стала первым иностранным государством, разрешившим использование вакцины у себя на территории. Регистрационное удостоверение «Спутнику V» было выдано 21 декабря. Помимо этого на территории Белоруссии с 1 октября проводились первые зарубежные клинические исследования вакцины, в рамках которых были привиты 100 добровольцев в восьми медицинских учреждениях.



Уточняется, что при регистрации препарата на своей территории министерство здравоохранения Беларуси учитывало данные, которые были получены при проведении клинических исследований в России при участии 22 714 человек.

Ранее в центре им. Гамалеи сообщали, что эффективность вакцины «Спутник V» составила 91,4%. Также доказано легкое течение заболевания, если заражение проходило после вакцинации.

