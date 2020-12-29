В Ереване проходит шествие противников Пашиняна

В Ереване проходит шествие сторонников оппозиции с требованием отставки главы правительства Армении Никола Пашиняна.

Протестующие, которые стартовали с одной из площадей на окраине столицы, сейчас направляются в центр, скандируя «Армения без Никола». При этом отмечается, что сотрудники полиция пока не мешают продвижению протестующих, передаёт РИА Новости со ссылкой на своего корреспондента.

Ранее сообщалось, что 26 декабря Пашинян объявил о проведении досрочных парламентских выборов в 2021 году. По его словам, оппозиция, которая требует его отставки, не получила поддержки народа, но обладает финансовыми, медийными и организационными ресурсами.

«Судьба должности премьер-министра и будущее политическое руководство страной должны решаться народом при свободном выражении его воли, и как премьер-министр Армении я считаю себя гарантом этого свободного волеизъявления. Я готов покинуть пост премьер-министра в результате народного решения. Но я могу покинуть пост премьер-министра только по решению народа. Я также готов продолжить руководство Республикой Армения в это непростое время в случае восстановления доверия народа. Есть только один способ получить ответ на все эти вопросы — провести внеочередные парламентские выборы», — написал Пашинян в Facebook.

При этом глава правительства пригласил парламентские и заинтересованные внепарламентские силы на консультации по проведению внеочередных парламентских выборов в 2021 году.

Напомним, митинги с требованием отставки Пашиняна начались после подписания мирного соглашения с Азербайджаном — оппозиция обвинила премьера в предательстве.

9 ноября Россия, Армении и Азербайджан заключили соглашение об установлении перемирия в Карабахе. Согласно договоренностям в регион введены российские миротворцы, а все захваченные Азербайджаном территории и населенные пункты в Карабахе остались под контролем Баку. Кроме того, Армения обязана передать Азербайджану Кельбаджарский, Агдамский и Лачинский районы Карабаха.