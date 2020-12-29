В Кремле ответили на вопрос о возвращении Навального в Россию

Руководитель президентской пресс-службы Дмитрий Песков в ходе ежедневного брифинга для журналистов, говоря о гипотетическом возвращении оппозиционного политика Алексея Навального в Россию, заявил, что любой гражданин РФ волен приехать в свою страну.

«Любой гражданин нашей страны волен возвращаться на родину, – цитирует представителя Кремля РИА Новости. – И здесь, конечно же, никаких ограничений ни для кого быть не может».

При этом вопрос о требованиях ФСИН к блогеру Песков переадресовал в это ведомство.

«Что касается конкретно этой ситуации, то, наверное, было бы корректнее вам обращаться непосредственно во ФСИН, чтобы они прокомментировали свою работу. И если вы думаете, что президент Владимир Путин вчера узнал о требовании ФСИН, то я не исключаю, что вы ошибаетесь», – резюмировал пресс-секретарь главы государства.

Напомним, в УФСИН накануне заявили, что согласно данным, которые были опубликованы в журнале Lancet на основе материалов немецкой клиники «Шарите», следует, что Навального выписали из клиники ещё 20 сентября, а к 12 октября «у него прошли все последствия его болезни». В этой связи ему и его адвокату направлено уведомление о необходимости явки в инспекцию. В случае невыполнения обязанностей могут быть приняты меры.

Ранее сообщалось, что ещё в начале октября Алексей Навальный в интервью журналисту Юрию Дудю заявил, что вариант, при котором он не возвращается из Германии, им даже не рассматривается. При этом оппозиционный политик признался, что затруднился ответить, сколько времени еще проведёт в ФРГ.

«Пока точно не знаю. И медики пока определённо сказать ничего не могут… Они отвечают – мало опыта на эту тему, вот мы на тебя посмотрим и будем знать, сколько требуется времени на восстановление – три недели или два месяца... Но год своего нахождения Германии я почти исключаю, точно нет. А какие-то два месяца – это вполне может быть», – сказал тогда Навальный.