В Москве за сутки от СOVID-19 умерло 72 человека

За минувшие сутки в Москве умерло 72 пациента с диагнозом пневмония и подтвержденным тестом на коронавирусную инфекцию – говорится в сообщении столичного оперативного штаба. Общее число умерших от коронавируса в Москве составило 11 136 человек.

Днем ранее в Москве от СOVID-19 скончалось 75 пациентов, а у 5 641 человека был выявлен коронавирус. Всего с начала пандемии в столице коронавирусом заразилось 798 098 человек.

Сегодня, 29 декабря, мэр Москвы Сергей Собянин продлил зимние каникулы в городских школах на неделю – до 17 января 2021 года.

Мэр столицы заявил, что прививку от коронавируса получили 50 тыс горожан.

Вчера, 28 декабря, открылась запись на прививку от коронавируса для москвичей старше 60 лет.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин продлил введенные карантинные ограничения до 15 января 2021 года. Москвичам старше 65 лет и гражданам, страдающим хроническими заболеваниями, рекомендуется оставаться дома, проездные документы этой категории граждан будут заблокированы. По-прежнему предприятиям и организациям Москвы предписано обеспечивать удаленный режим работы для минимум 30% своего персонала. Не будут работать и досуговые учреждения для детей, за исключением, тех организаций дополнительного образования, где требуется аттестация.

При этом Собянин заявил, что усиления карантинных ограничений, введенных в столице из-за распространения коронавируса, в Новый год не будет, а городской транспорт будет работать всю новогоднюю ночь.