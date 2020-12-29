В новогодние праздники Московский государственный академический симфонический оркестр под управлением Павла Когана (МГАСО) выступит в Московской консерватории

В новогодние праздники в Большом зале Московской консерватории имени П.И. Чайковского пройдут два концерта Московского государственного академического симфонического оркестра под управлением Павла Когана (МГАСО).

04 января вместе с дирижером Антоном Шабуровым музыканты представят праздничную “венскую” программу — “Новый год в Вене”, в которой прозвучат самые известные сочинения Иоганна Штрауса — увертюра к оперетте «Ночь в Венеции», вальс «Ты и ты», куплеты Адели из оперетты «Летучая мышь», вальс «Весенние голоса», быстрая полька «Гром и молния», вальс «Розы с юга», вальс «Там, где цветут лимоны», увертюра к оперетте «Летучая мышь» и другие. Концерт пройдет при участии приглашенной солистки Большого театра Дарьи Зыковой (сопрано).

07 января за дирижерский пульт встанет Алексей Верещагин, дирижер Камерной сцены им. Б.А. Покровского Большого театра России, обладатель Гран при Всероссийского конкурса дирижеров им. С.Г. Эйдинова в Магнитогорске (2006 г.). Под его управлением МГАСО представит шедевры из фильмов, вошедших в золотой фонд мировой кинематографии: «Титаник» — Хорнер Джеймс, «Гладиатор» — Циммер Ханс, «Шербурские зонтики» — Легран Мишель, «Ромео и Джульетта», «Крёстный отец», «Ночи Кабирии» — Рота Нино, «Агент 007» — Кастер Кальвин, «Пираты Карибского моря» — Бадельт Клаус, «Профессионал» — Морриконе Эннио, «Форрест Гамп» Сильвестри Алан и другие.

04 января в Большом зале Московской консерватории имени П.И.Чайковского пройдут два новогодних концерта — в 19.00 и в 21.30. Билеты доступны по ссылке:

http://www.msso-kogan.ru/performances/tickets/concert/92

http://www.msso-kogan.ru/performances/tickets/concert/93

07 января в Большом зале Московской консерватории имени П.И.Чайковского пройдут два новогодних концерта — в 12.00 и в 15.00. Билеты доступны по ссылке:

http://www.msso-kogan.ru/performances/tickets/concert/90

http://www.msso-kogan.ru/performances/tickets/concert/91

О МГАСО

Московский государственный академический симфонический оркестр под управлением Павла Когана (МГАСО) был основан в 1943 году и является одним из старейших симфонических оркестров России. Первым главным дирижером коллектива стал дирижер Большого театра Народный артист СССР Лев Штейнберг. Затем творческое руководство МГАСО осуществлялось такими прославленными советскими музыкантами, как Леонид Худолей (1945 - 1948), Николай Аносов (1948 – 1951), Виктор Смирнов (1951 - 1953), Лео Гинзбург (1953 – 1955), Михаил Тэриан (1955 – 1960), Вероника Дударова (1960 – 1989). Благодаря сотрудничеству с ними оркестр стал одним из лучших симфонических ансамблей страны, но был известен в первую очередь исполнениями русской и советской классики, в том числе премьерами сочинений С.С. Прокофьева, Н.Я Мясковского, Д.Д. Шостаковича, Р.М. Глиэра. В 1989 году художественным руководителем и главным дирижером МГАСО стал Павел Коган, обогативший репертуар коллектива произведениями европейской и американской музыкальной литературы. www.msso-kogan.ru