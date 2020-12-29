В районе затопления траулера «Онега» продолжаются поисковые работы

Рано утром 29 декабря в район затопления траулера «Онега» в Баренцевом море из Красноярска вылетел патрульный самолет Ан-74, который продолжит поиски пропавших рыбаков, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.

«В 3.44 мск из Красноярска для проведения поисковых работ вылетел самолет Ан-74», - рассказал собеседник агентства.

Он уточнил, что на борту патрульного самолета находится группа спасателей. К настоящему моменту в операции в зоне происшествия принимают участие около 200 человек, а также девять единиц техники.



28 декабря МЧС сообщило о затоплении в Баренцевом море, недалеко от Новой Земли Архангельской области судна «Онега», на борту которого находилось 19 рыбаков. Сразу после происшествия были спасены два человека, поиски остальных моряков продолжаются до сих пор. К поискам рыбаков сразу присоединился экипаж плавбазы «Войково», дополнительно к месту были направлены еще три судна. По предварительным данным, судно затонуло из-за обледенения.

