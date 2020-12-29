В России за сутки выявлено 27 тыс. новых случаев COVID

В России за сутки выявлено 27 002 случая коронавирусной инфекции нового типа в 85 регионах, передает оперштаб. Нарастающим итогом за все время эпидемии в России зафиксировано 3 105 037 случаев COVID. Число летальных исходов в России за сутки составило 562 случая. В общей сложности число безвозвратных потерь от инфекции в стране достигло 55 827 человек. Успешно перебороли заболевание 2 496 183 россиян, из них 24 874 пациентов были выписаны за последние сутки.



Наибольший суточный прирост по-прежнему отмечается в Москве – COVID диагностирован еще у 5 641 человека. В столице 75 летальных исходов, выздоровели 5 626 пациентов. На втором месте находится Санкт-Петербург, где за последние 24 часа зарегистрировано 3 757 новых случаев коронавируса. Замыкает тройку антирейтинга Московская область, - в регионе 1 547 новых диагнозов.

В пятерку регионов с наибольшим распространением коронавирусной инфекции вошли Нижегородская область (+497) и Свердловская область (+401). В десятке – Псковская область (+394), Ростовская область (+389), Воронежская область (385), Архангельская область (372) и Карелия (+367).

