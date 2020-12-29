В Сирии получили ранения трое российских военных

В сирийском Идлибе в результате обстрела БТР ранены трое российских военных, сообщает «РИА Новости». По заявлению Центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев в Сирийской Арабской Республике здоровью раненых военнослужащих ничего не угрожает.

Вчера, 28 декабря, заместитель руководителя российского Центра по примирению контр-адмирал Вячеслав Сытник заявил, что российская военная полиция приостановила сопровождение гражданского транспорта на участке трассы М4 Телль-Тамер — Айн-Иса в Сирии в связи с «эскалацией обстановки».