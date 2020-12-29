В Японии выявлен южноафриканский штамм COVID

В Японии зарегистрирован первый случай южноафриканского штамма COVID-19, сообщает телеканал NHK. Уточняется, что новый штамм выявлен у 30-летней женщины, которая прибыла в Токио из Южно-Африканской Республики 19 декабря. В японском Минздраве рассказали, что к данному моменту в стране выявлено еще шесть случаев британского варианта COVID-19. В ведомстве пояснили, что «британская» мутация коронавируса выявлена у пассажиров, прибывших в страну из Великобритании с 1 по 24 декабря.



Ранее в британские власти заявили о новом штамме коронавирусной инфекции нового типа, который циркулирует в стране. Медики признали, что новая разновидность более летальна, чем уже известный вариант коронавируса, и намного легче распространяется. В этой связи правительство Великобритании объявило о введении новых ограничительных мер в целях замедления распространения инфекции. Параллельно с этим в стране идет кампания по вакцинации населения от коронавируса. На текущей неделе новый штамм коронавируса из Британии был выявлен в ряде других стран Европы.



В России по последним данным за все время эпидемии выявлено 3 078 035 случаев коронавирусной инфекции. Число летальных исходов достигло 487 человек, в общей сложности вирус унес жизни 55 265 пациентов. Выписаны из российских больниц за последние 24 часа 20 480 пациентов, всего успешно перебороли заболевание 2 471 309 россиян.

