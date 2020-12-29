Венесуэла купит 10 млн доз «Спутник V»

Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес заявила, что подписан контракт с Россией на поставку вакцин «Спутником V» для 10 миллионов человек, сообщает «РИА Новости».

«Венесуэла только что подписала контракт для приобретения вакцины «Спутник V», мы находимся на первом этапе, контракт подписан для вакцинации 10 миллионов человек. Это безопасная вакцина, для нас это шаг вперед. Мы готовы начать вакцинацию населения как можно скорее», – сказала Делси Родригес.

Поскольку прививка российским препаратом от коронавируса предусматривает прием двух доз вакцины, речь может идти о поставке в Венесуэлу 20 млн доз «Спутник V».

24 декабря 300 тыс доз вакцины «Спутник V» были доставлены самолетом из России в Аргентину, которая днем ранее одобрила применение российской вакцины от коронавируса.

25 декабря премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что около 6,5 млн доз вакцины от коронавируса «Спутник V» поступят в медицинские учреждения страны в январе-феврале 2021 года.