Впечатляющие итоги: как город и бизнес пережили 2020 год

Несмотря на пандемию в этом году произошел значительный рост инвестиций в основной капитал: за девять месяцев 2020 года он составил 1,9 трлн рублей, это на 11,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. «Началась реализация многих ключевых проектов, заключались соглашения с новыми инвесторами. Так, например, в этом году статус промышленного комплекса был присвоен пяти новым предприятиям - теперь в Москве их 58. За год этим компаниям было предоставлено льгот на общую сумму 2 млрд рублей, а их совокупный объем инвестиций составил 9 млрд рублей», - сказал заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Уже четыре года в Москве действует программа поддержки действующих эффективных промышленных предприятий, технопарков и новых инвестиционных проектов в реальном секторе экономики. Инвестиционно-активным предприятиям присваиваются статусы промкомплекса, технопарка, якорного резидента ТП, инвестиционного приоритетного проекта, что позволяет компаниям пользоваться значительными налоговыми послаблениями. Например, получив статус промкомплекса, завод может на 26% снизить налог на прибыль, уменьшить вдвое налог на имущество, а арендная плата за землю для него составит всего 0,3% от кадастровой стоимости. Также для новых проектов, получивших статус инвестиционного приоритетного проекта (ИПП), региональный налог на прибыль составляет 12,5% вместо 17%, обнуляется ставка налога на имущество, а ставка арендной платы за земельный участок снижается на 99%.

Но статус и льготы могут получить далеко не все: предприятия должны соответствовать ряду критериев, которые включают в себя размеры выручки, фонда оплаты труда, средней заработной платы и объем инвестиций.

«В этом году статус инвестиционного приоритетного проекта был присвоен шести компаниям. Эти инвесторы планируют вложить в свои предприятия в общей сложности 5,8 млрд рублей и создать более двух тысяч рабочих мест. Всего в городе 14 компаний с таким статусом, а их общий объем инвестиций превышает 30 млрд рублей. Реализация всех ИПП принесет рабочие места для более чем 10,8 тысячи москвичей», - рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

Новые инвестиции

Новый ИПП, заключенный в середине декабря, предполагает создание завода по производству лекарственных средств ветеринарного назначения. Компания «БиноМедВетСервис» вложит в проект 514 млн рублей и планирует ввести завод в эксплуатацию в 2022 году. До выхода на московский рынок, производство компании располагалось в Белоруссии, а главный компонент для препаратов изготавливали в Германии. В Москве же инвестор наладит производство полного цикла – от выпуска субстанции до конечной продукции. Компанию привлекли условия, которые предоставляет статус ИПП.

«Присвоение статуса ИПП - существенная поддержка для бизнеса, в том числе благодаря тем льготам, которые он предоставляет. Эти условия и побудили нас открыть завод в Москве и перевести сюда свое производство. Помимо финансовой помощи, мы получаем поддержку и в подготовке проекта - представители Департамента инвестиционной и промышленной политики оказывают нашей компании оперативную консультационную помощь по согласованию документов», - пояснил генеральный директор «БиноМедВетСервис» Иван Поляков.

Также из ИПП-проектов этого года можно выделить, например, строительство технопарка «ЗИЛ». Инвестор - ООО «Корпус» - вложит в реализацию проекта порядка четырех млрд рублей, а также создаст более тысячи рабочих мест для жителей города. На предприятии будут работать производители современной микроэлектроники, автокомпонентов, разработчики информационных технологий в сфере безопасности и многие другие. Планируется, что реконструкция и строительство закончатся в 2023 году.

Ключевые и крупные

Поддержкой промышленности Москва не ограничивается. Город активно развивает государственно-частное партнерство через такие формы как концессии, офсетные контракты и контракты жизненного цикла. Предпринимателям выгодно сотрудничать с Москвой: они получают стабильный спрос на свои услуги и доход от эксплуатации объекта. Также ГЧП-проекты получают льготы по налогам на прибыль, имущество, земельному налогу и арендным платежам за землю. Такая господдержка помогает бизнесу уменьшить затраты и в целом благоприятно влияет на привлечение новых инвесторов к реализации важных проектов на территории города. Цифры подтверждают эти слова: с 2013 года в Москве заключено почти 250 контрактов ГЧП на общую сумму свыше триллиона рублей. Как результат - последние пять лет Москва занимает лидирующие позиции в Национальном рейтинге ГЧП среди российских регионов.

Так, в 2020 году столица объявила первый для города конкурс на создание гериатрического центра по концессии. По условиям соглашения, концессионер реконструирует четырехэтажное здание площадью более трех тысяч квадратных метров под современный гериатрический центр не менее, чем на 100 мест для проживания и постоянного ухода за пожилыми людьми. Проект не предполагает затрат из городского бюджета, при этом будущий пансионат останется в собственности столицы. К слову, в этой же сфере в Москве реализуется два ИПП-проекта – центры по уходу за гражданами преклонного возраста появятся в районах Бескудниковский и Ново-Переделкино.

Что касается еще одной ключевой сферы – ЖКХ, то сейчас проводится конкурс на строительство и эксплуатацию двух заводов по экологичной переработке илового осадка сточных вод. Инвестор должен будет построить заводы в течение трех лет, а последующие 17 лет будет осуществлять эксплуатацию. Предполагаемые инвестиции в реализацию проекта составят более 25 млрд рублей. Город, в свою очередь, выделит площадки на территории Люберецких и Курьяновских очистных сооружений для размещения предприятий. На сегодня проводится второй этап конкурса, куда вышли три инвестора, они представят свои предложения по реализации проекта в течение трех месяцев. Концессионное соглашение на 20 лет будет подписано с победителем конкурса в марте 2021 года.

Это крайне важный проект для города, поскольку уже много лет в Москве обсуждались варианты безотходной переработки илового осадка. На сегодня сушка – это наиболее эффективный и экологически безопасный способ его утилизации, который позволяет вместо отходов получать востребованную продукцию. Полученный после термической обработки (сушки) продукт будет поставляться цементным заводам для использования в качестве недорогого твердого биотоплива. Планируется, что ежегодно оба предприятия будут производить до 250 тысяч тонн такого топлива в виде высушенного осадка.

Также в 2020 году продолжилась реализация офсетных контрактов. Эту форму ГЧП Москва начала применять первой в России. Сегодня уже заключено четыре офсета на общую сумму порядка 12 млрд рублей в фармацевтике, производстве медицинских изделий и питании. Четвертый офсетный контракт город заключил в этом году на поставку детского питания, инвестиции в проект составят 2,1 млрд рублей. А инвестор первого офсета по созданию фармацевтического завода уже ввел в эксплуатацию первую очередь – Москва начнет закупать его продукцию уже в следующем году. На подходе у столицы и пятый контракт – также на поставку лекарственных препаратов. Планируемые инвестиции в создание производства - около одного млрд рублей.

Новые механизмы

В дополнение к существующим, власти Москвы постоянно разрабатывают новые меры поддержки, что привлекает в город все больше инвесторов. Так, с этого года в Москве действует новый механизм поддержки - стимулирование создания рабочих мест. Застройщикам многоквартирных домов город предоставляет льготу – частичное или полное освобождение от платы за изменение вида разрешенного использования земельного участка (ВРИ), при условии, что он реализует за пределами ТТК проекты по созданию производственных, административно-деловых, торговых, социальных объектов и других мест приложения труда.

Благодаря новой программе предприниматели смогут сэкономить деньги, поскольку за изменение ВРИ инвесторы платят крупную сумму в бюджет города. Сэкономленные средства они могут вложить в создание еще одного объекта, с которого в будущем будут получать доход. Город, в свою очередь, получит новые рабочие места, сокращение пассажиропотока, разгрузку дорог и транспорта, а также дополнительные источники пополнения бюджета за счет НДФЛ, налогов на имущество и прибыль. Сегодня в Москве заключили уже два соглашения по этой программе с планируемым объемом инвестиций более 4,6 млрд рублей. Потенциальная площадь объектов, на которых появятся новые рабочие места – 82 тысячи квадратных метров.

Также в следующем году в Москве заработает новый инструмент поддержки инвесторов - соглашение о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК), которое гарантирует бизнесу неизменность нормативных условий при заключении контракта в обмен на инвестиции. На региональном уровне Москва самостоятельно сможет заключать СЗПК с апреля 2021 года. Однако, в декабре Минэкономразвития и Департамент инвестиционной и промышленной политики Москвы подписали СЗПК с компанией ООО «Р-Опра». Предметом шестилетнего соглашения, стал инвестиционный проект по строительству на площадке «Алабушево» в ОЭЗ «Технополис «Москва» современного фармацевтического предприятия. Инвестиции в проект составят 8,5 млрд рублей. В рамках Соглашения инвестору гарантирована неизменность земельного, градостроительного, налогового законодательства. Кроме того, за ним закрепляется гарантия господдержки на этот период. Город совместно с федеральными властями берет на себя обязательства по возмещению ущерба в случаях изменения законодательства, а также в случае принятия решений, которые повлекут изменение сроков и объемов господдержки инвестора

Готовый к кризису

С начала 2020 года столичным промышленным компаниям доступен инвестиционный налоговый вычет по налогу на прибыль. Право на инвестиционный вычет предоставляется компаниям, которые находятся на территории Москвы и получили статус «московского инвестора» первой или второй категории. Предприятие, подтвердившее статус «московского инвестора» первой категории, сможет получить льготную ставку на региональную часть налога на прибыль - 12,5%, а второй категории - 8%. Отправить заявление на получение льготы можно онлайн, через Инвестиционный портал Москвы, что не только экономит время, но и безопасно в текущих реалиях.

Помимо этого, на Инвестпортале запущен онлайн-сервис «Московский инвестор» – «единое окно» по оперативному рассмотрению проблем и предложений инвесторов, реализующих свои проекты в столице. Также стартовала работа мобильного приложения Инвестпортала. Теперь отправить заявку на инвестиционный проект или сообщить о проблеме станет еще проще.

Таким образом, можно сделать вывод, что коронавирус, и, как следствие, «коронакризис», безусловно нанес урон мировой экономике, не обойдя и Москву. Но город оказался подготовленным, слаженная работа органов власти и предпринимателей помогла не только избежать наиболее негативного сценария, но и укрепить экономические позиции столицы.