Зеленский уволил чиновника, критиковавшего его идеи о мобилизации женщин

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом уволил Сергея Кривоноса с должности заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

Ранее Зеленский в интервью изданию «Фокус» заявил, что в случае «нападения России» следует призвать в армию женщин. «Мы никуда не уйдем, мы все будем воевать, все будут мобилизованы — и мужчины, и женщины».

Заместителя секретаря СНБО Сергей Кривонос подверг критике идею Зеленского о мобилизации женщин.

«Мы понимаем, что даже если теоретически мы сможем мобилизовать женщин и мужчин — а обучены ли эти люди держать оружие в руках? Нет. Хотят ли эти люди это делать? Нет... 2014 год показал, что огромное количество шло [воевать], но еще большее количество — убегало от мобилизации. Убегало. И 2018 год, когда ввели военное положение, также показал, что огромное количество убежало», — сказал Кривонос.

В 2019 году министерство обороны Украины заявило, что в 2014-2015 годах Владимиру Зеленскому были отправлены четыре повестки о мобилизации, но он не явился в военкомат.