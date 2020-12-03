Акции дня: нерадужная перспектива по «дивам» «Татнефти» давит на котировки

Бумаги нефтяной компании «Татнефть» торговались хуже рынка на фоне снижающихся показателей по добыче и отсутствию перспектив по выплате промежуточных дивидендов. За дневную сессию в четверг обыкновенные акции подешевели на -3,01% до 493,8 рублей за акцию, а «префы» на -2,34% до 471,4 рублей за акцию.

В четверг стало известно, что менеджмент «Татнефти» не предлагал совету директоров компании выносить какие-либо рекомендации по выплате промежуточных дивидендов за 9 месяцев 2020 года. Как пояснили в компании, основной причиной стало изменение схемы налогообложения, которые влияют на прогноз по экономическим показателям за 2021 год. Также остается давление на нефтяной спрос. При этот в «Татнефти» отметили, что дивидендная политика компании не меняется, поскольку выплата промежуточных дивидендов не является обязательной.

Ранее Минфин предложил отменить льготу по НДПИ для сверхвязкой нефти, которой пользуется «Татнефть».

Накануне компания отчиталась о сокращении добычи нефти на 3,4 млн тонн до 23,8 млн тонн по итогам 11 месяцев 2020 года.

Индекс Мосбиржи упал на -0,85% до 3162,67 пунктов. Индекс РТС поднялся на +0,17% до 1337,64 пунктов. Стоимость нефти Brent по состоянию на 18:56 мск составила 48,45 долларов за баррель (+0,64%). Российская валюта укреплялась – 74,42 рублей за доллар.