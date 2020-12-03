Азербайджан назвал число погибших на войне в Карабахе

Министерство обороны Азербайджана заявило, что в ходе войны в Карабахе погибло 2783 азербайджанских военнослужащих. Кроме того, более ста военнослужащих пропали без вести и 1245 военнослужащих продолжают лечение медицинских учреждениях.

«Подробная информация об именах погибших военнослужащих, их дате рождения, воинском звании и пройденном боевом пути будет дополнительно представлена общественности страны. Комиссия, состоящая из сотрудников соответствующих государственных структур, работает в этом направлении. Да упокоит Аллах души всех наших шахидов! Склоняем голову перед памятью наших шахидов!», – говорится в заявлении министерства обороны Азербайджана.

Ранее Армения заявила, что за время войны в Карабахе погибли 2660 армянских военнослужащих.